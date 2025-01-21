Казахстанские банки Kaspi и Home Credit приостановили выпуск карт нерезидентам
Казахстанские банки Kaspi и Home Credit Bank (дочерняя компания чешской международной финансовой группы PPF) приостановили открытие дебетовых карт для нерезидентов республики, сообщает РБК со ссылкой на сообщение клиентской поддержке кредитных организаций.
Freedom Bank и «ЦентрКредит» сообщили о вступлении в силу новых правил открытия карт нерезидентам, но без приостановки их выпуска. Home Credit Bank полностью приостановил выпуск карт для нерезидентов на неопределенный срок. Kaspi временно прекратил оформление карт с 19 января по 3 февраля, после чего карты можно будет выпускать на год. Другие банки, например «ЦентрКредит», начали применять новые правила с 20 января 2025 г.
Эти меры были приняты Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов. Казахстан стал популярным направлением для россиян после ухода из России Visa и Mastercard в 2022 г. С тех пор почти 695 000 россиян оформили казахстанские ИИН для получения местных банковских карт.
14 января срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили 12 месяцами. Также были введены ограничения на количество карт, которые может оформить один клиент. Новые правила не затрагивают уже выпущенные платежные карты. Кроме того, введены требования к личному присутствию при оформлении карты и предоставлению документов, подтверждающих обоснованность нахождения в Казахстане.
В Казахстане намеревались ужесточить требования к выдаче карт нерезидентам еще в октябре 2023 г. Тогда Национальный банк республики подготовил поправки, которые в том числе ужесточают требования к выдаче банковских карт иностранцам. В частности, заявителю стало необходимым предоставлять разрешение на временное или постоянное проживание в республике. Казахстанский регулятор также предложил в пять раз увеличить минимальный размер уставного капитала платежной организации, запретить использовать выпущенные несовершеннолетним карты для оплаты товаров и услуг в рассрочку и др.