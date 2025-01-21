Казахстанские банки Kaspi и Home Credit приостановили выпуск карт нерезидентам

В Казахстане намеревались ужесточить требования к выдаче карт нерезидентам еще в октябре 2023 г. Тогда Национальный банк республики подготовил поправки, которые в том числе ужесточают требования к выдаче банковских карт иностранцам. В частности, заявителю стало необходимым предоставлять разрешение на временное или постоянное проживание в республике. Казахстанский регулятор также предложил в пять раз увеличить минимальный размер уставного капитала платежной организации, запретить использовать выпущенные несовершеннолетним карты для оплаты товаров и услуг в рассрочку и др.