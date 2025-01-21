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Казахстанские банки Kaspi и Home Credit приостановили выпуск карт нерезидентам

Ведомости

Казахстанские банки Kaspi и Home Credit Bank (дочерняя компания чешской международной финансовой группы PPF) приостановили открытие дебетовых карт для нерезидентов республики, сообщает РБК со ссылкой на сообщение клиентской поддержке кредитных организаций.

Freedom Bank и «ЦентрКредит» сообщили о вступлении в силу новых правил открытия карт нерезидентам, но без приостановки их выпуска. Home Credit Bank полностью приостановил выпуск карт для нерезидентов на неопределенный срок. Kaspi временно прекратил оформление карт с 19 января по 3 февраля, после чего карты можно будет выпускать на год. Другие банки, например «ЦентрКредит», начали применять новые правила с 20 января 2025 г.

Эти меры были приняты Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов. Казахстан стал популярным направлением для россиян после ухода из России Visa и Mastercard в 2022 г. С тех пор почти 695 000 россиян оформили казахстанские ИИН для получения местных банковских карт.

14 января срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили 12 месяцами. Также были введены ограничения на количество карт, которые может оформить один клиент. Новые правила не затрагивают уже выпущенные платежные карты. Кроме того, введены требования к личному присутствию при оформлении карты и предоставлению документов, подтверждающих обоснованность нахождения в Казахстане.

В Казахстане намеревались ужесточить требования к выдаче карт нерезидентам еще в октябре 2023 г. Тогда Национальный банк республики подготовил поправки, которые в том числе ужесточают требования к выдаче банковских карт иностранцам. В частности, заявителю стало необходимым предоставлять разрешение на временное или постоянное проживание в республике. Казахстанский регулятор также предложил в пять раз увеличить минимальный размер уставного капитала платежной организации, запретить использовать выпущенные несовершеннолетним карты для оплаты товаров и услуг в рассрочку и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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