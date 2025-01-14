Срок действия платежных карт для нерезидентов в Казахстане ограничили до года

По данным Национального банка Казахстана, ранее иностранные граждане могли получать платежные карты без строгих проверок, что создавало предпосылки для их использования в незаконных операциях, говорит Брисов из Digital & Analogue Partners. Введенные ограничения же позволят усилить контроль за финансовыми операциями нерезидентов для предотвращения противоправной деятельности и снизить риски использования казахстанской финансовой системы в незаконных схемах, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорит он. Еще одной целью новых мер является обеспечение соответствия международным стандартам по борьбе с финансовыми преступлениями и повышение репутации Казахстана на мировом финансовом рынке, добавляет Брисов.