Срок действия платежных карт для нерезидентов в Казахстане ограничили до года

Срок действия платежных карт для нерезидентов в Казахстане ограничили до годаМеры стали частью борьбы с нелегальным оборотом наркотиков и финактивов
Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили 12 месяцами, соответствующие изменения в законодательство внесло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка страны. Уточняется, что новые финансовые меры призваны минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.
Также были введены ограничения на количество карт, которые может оформить один клиент. Новые правила не затрагивают уже выпущенные платежные карты. Кроме того, введены требования к личному присутствию при оформлении карты и предоставлению документов, подтверждающих обоснованность нахождения в Казахстане, таких как трудовой договор, договор обучения или вид на жительство, дополняет партнер юридической фирмы Digital & Analogue Partners Юрий Брисов.
По данным министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, в период с 2022 по 2024 г. около 695 000 граждан России, имеющих ИИН, получили возможность оформить карты в казахстанских банках.
Эти меры являются частью более широких усилий по регулированию финансового сектора и предотвращению незаконных операций. Ограничения на выдачу карт могут повлиять на доступность банковских услуг для нерезидентов, включая россиян. Также были установлены новые требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
Речь идет о незаконном производстве, обороте и транзите наркотиков, осуществлении платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками международного финансового центра «Астана», а также переводов в пользу электронного и интернет-казино.
По данным Национального банка Казахстана, ранее иностранные граждане могли получать платежные карты без строгих проверок, что создавало предпосылки для их использования в незаконных операциях, говорит Брисов из Digital & Analogue Partners. Введенные ограничения же позволят усилить контроль за финансовыми операциями нерезидентов для предотвращения противоправной деятельности и снизить риски использования казахстанской финансовой системы в незаконных схемах, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорит он. Еще одной целью новых мер является обеспечение соответствия международным стандартам по борьбе с финансовыми преступлениями и повышение репутации Казахстана на мировом финансовом рынке, добавляет Брисов.
В Казахстане намеревались ужесточить требования к выдаче карт нерезидентам еще в октябре 2023 г. Тогда Национальный банк республики подготовил поправки, которые в том числе ужесточают требования к выдаче банковских карт иностранцам. В частности, заявителю стало необходимым предоставлять разрешение на временное или постоянное проживание в республике. Казахстанский регулятор также предложил в пять раз увеличить минимальный размер уставного капитала платежной организации, запретить использовать выпущенные несовершеннолетним карты для оплаты товаров и услуг в рассрочку и др.
С 9 ноября 2023 г. изменения вступили в силу, и желающие оформить Visa и MasterCard в Казахстане стали обязаны обращаться в офис банка лично. Дополнительный пакет документов для получения карты иностранцем также вступил в силу.