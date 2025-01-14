Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Срок действия платежных карт для нерезидентов в Казахстане ограничили до года

Меры стали частью борьбы с нелегальным оборотом наркотиков и финактивов
Георгий Недогибченко
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Срок действия платежных карт для нерезидентов Казахстана ограничили 12 месяцами, соответствующие изменения в законодательство внесло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка страны. Уточняется, что новые финансовые меры призваны минимизировать риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

Также были введены ограничения на количество карт, которые может оформить один клиент. Новые правила не затрагивают уже выпущенные платежные карты. Кроме того, введены требования к личному присутствию при оформлении карты и предоставлению документов, подтверждающих обоснованность нахождения в Казахстане, таких как трудовой договор, договор обучения или вид на жительство, дополняет партнер юридической фирмы Digital & Analogue Partners Юрий Брисов.

По данным министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, в период с 2022 по 2024 г. около 695 000 граждан России, имеющих ИИН, получили возможность оформить карты в казахстанских банках.

Эти меры являются частью более широких усилий по регулированию финансового сектора и предотвращению незаконных операций. Ограничения на выдачу карт могут повлиять на доступность банковских услуг для нерезидентов, включая россиян. Также были установлены новые требования к банкам по автоматизации выявления операций, имеющих характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

Речь идет о незаконном производстве, обороте и транзите наркотиков, осуществлении платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками международного финансового центра «Астана», а также переводов в пользу электронного и интернет-казино.

По данным Национального банка Казахстана, ранее иностранные граждане могли получать платежные карты без строгих проверок, что создавало предпосылки для их использования в незаконных операциях, говорит Брисов из Digital & Analogue Partners. Введенные ограничения же позволят усилить контроль за финансовыми операциями нерезидентов для предотвращения противоправной деятельности и снизить риски использования казахстанской финансовой системы в незаконных схемах, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорит он. Еще одной целью новых мер является обеспечение соответствия международным стандартам по борьбе с финансовыми преступлениями и повышение репутации Казахстана на мировом финансовом рынке, добавляет Брисов.

В Казахстане намеревались ужесточить требования к выдаче карт нерезидентам еще в октябре 2023 г. Тогда Национальный банк республики подготовил поправки, которые в том числе ужесточают требования к выдаче банковских карт иностранцам. В частности, заявителю стало необходимым предоставлять разрешение на временное или постоянное проживание в республике. Казахстанский регулятор также предложил в пять раз увеличить минимальный размер уставного капитала платежной организации, запретить использовать выпущенные несовершеннолетним карты для оплаты товаров и услуг в рассрочку и др.

С 9 ноября 2023 г. изменения вступили в силу, и желающие оформить Visa и MasterCard в Казахстане стали обязаны обращаться в офис банка лично. Дополнительный пакет документов для получения карты иностранцем также вступил в силу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных