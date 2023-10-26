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Финансы

В Казахстане хотят ужесточить требования к выдаче банковских карт нерезидентам

Ведомости

Национальный банк Казахстана подготовил поправки, которые в том числе ужесточают требования к выдаче банковских карт иностранцам. В частности, заявителю будет необходимо предоставить разрешение на временное или постоянное проживание в республике.

Проект опубликован на портале «Открытые нормативно-правовые акты» и будет находиться на публичном обсуждении до 9 ноября.

«Иностранцу и лицу без гражданства, временно пребывающему или постоянно проживающему в Республике Казахстан (РК), выпуск платежной карточки осуществляется при условии представления ими соответственно разрешения на временное проживание в РК или разрешения на постоянное проживание», – говорится в документе.

Казахстанский регулятор также предлагает в пять раз увеличить минимальный размер уставного капитала платежной организации, запретить использовать выпущенные несовершеннолетним карты для оплаты товаров и услуг в рассрочку и др.

В январе Казахстан ограничил до 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней безвизовое пребывание на своей территории для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До изменений для приезжающих в Казахстан без визы не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании в августе поручил МВД и МИДу республики обеспечить упрощенный въезд для иностранцев с востребованными специальностями. Глава правительства также поручил обеспечить привлечение в Казахстан перспективных иностранных бизнесменов и IT-специалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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