В Казахстане хотят ужесточить требования к выдаче банковских карт нерезидентам
Национальный банк Казахстана подготовил поправки, которые в том числе ужесточают требования к выдаче банковских карт иностранцам. В частности, заявителю будет необходимо предоставить разрешение на временное или постоянное проживание в республике.
Проект опубликован на портале «Открытые нормативно-правовые акты» и будет находиться на публичном обсуждении до 9 ноября.
«Иностранцу и лицу без гражданства, временно пребывающему или постоянно проживающему в Республике Казахстан (РК), выпуск платежной карточки осуществляется при условии представления ими соответственно разрешения на временное проживание в РК или разрешения на постоянное проживание», – говорится в документе.
Казахстанский регулятор также предлагает в пять раз увеличить минимальный размер уставного капитала платежной организации, запретить использовать выпущенные несовершеннолетним карты для оплаты товаров и услуг в рассрочку и др.
В январе Казахстан ограничил до 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней безвизовое пребывание на своей территории для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До изменений для приезжающих в Казахстан без визы не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании в августе поручил МВД и МИДу республики обеспечить упрощенный въезд для иностранцев с востребованными специальностями. Глава правительства также поручил обеспечить привлечение в Казахстан перспективных иностранных бизнесменов и IT-специалистов.