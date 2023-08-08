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Политика

Казахстан упростит въезд иностранцам с востребованными специальностями

Ведомости

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании поручил МВД и МИДу республики обеспечить упрощенный въезд для иностранцев с востребованными специальностями.

«Министерству труда совместно министерством иностранных дел надо обеспечить упрощенный въезд в страну иностранным гражданам, имеющим востребованные в стране специальности или успешные бизнес-проекты за рубежом, для дальнейшей реализации их потенциала в Казахстане», – приводит его слова «Интерфакс».

Глава правительства также поручил обеспечить привлечение в Казахстан перспективных иностранных бизнесменов и ИТ-специалистов.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в ходе совещания в свою очередь рассказала, что ведомство с июля ведет работу по привлечению иностранных специалистов в республику. Лица со специальностями из утвержденного перечня могут ходатайствовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке, пояснила она.

В январе Казахстан ограничил до 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней безвизовое пребывание на своей территории для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До изменений для приезжающих в Казахстан без визы не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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