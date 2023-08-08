Казахстан упростит въезд иностранцам с востребованными специальностями

В январе Казахстан ограничил до 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней безвизовое пребывание на своей территории для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До изменений для приезжающих в Казахстан без визы не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».