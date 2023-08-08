Казахстан упростит въезд иностранцам с востребованными специальностями
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании поручил МВД и МИДу республики обеспечить упрощенный въезд для иностранцев с востребованными специальностями.
«Министерству труда совместно министерством иностранных дел надо обеспечить упрощенный въезд в страну иностранным гражданам, имеющим востребованные в стране специальности или успешные бизнес-проекты за рубежом, для дальнейшей реализации их потенциала в Казахстане», – приводит его слова «Интерфакс».
Глава правительства также поручил обеспечить привлечение в Казахстан перспективных иностранных бизнесменов и ИТ-специалистов.
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в ходе совещания в свою очередь рассказала, что ведомство с июля ведет работу по привлечению иностранных специалистов в республику. Лица со специальностями из утвержденного перечня могут ходатайствовать на получение вида на жительство в упрощенном порядке, пояснила она.
В январе Казахстан ограничил до 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней безвизовое пребывание на своей территории для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). До изменений для приезжающих в Казахстан без визы не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».