В Казахстане вступили в силу новые правила въезда и пребывания иностранцев

Прошлой осенью министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщала, что в республику въехали свыше 400 000 россиян после объявления в России частичной мобилизации. В последний раз о числе въехавших в страну после 21 сентября россиянах Казахстан сообщал 4 октября. Тогда глава МВД республики Марат Ахметжанов назвал цифру в 200 000 человек, выехали на тот момент при этом уже 147 000 россиян.