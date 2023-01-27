В Казахстане вступили в силу новые правила въезда и пребывания иностранцев
В пятницу, 27 января, в Казахстане вступили в силу новые правила пребывания иммигрантов в стране, которые отменяют «визаран», пишет Zakon.kz.
Теперь иммигранты могут находиться в стране без визы 30 дней. Общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 календарных дней. Для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установлен срок пребывания в 90 дней также в течение каждого периода в 180 календарных дней.
Уточняется, что новые правила не распространяются на иммигрантов, которые получили разрешение на временное проживание или въехали в страну по визе.
До изменений для приезжающих в Казахстан без визы не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».
«Визаран» (visa run) – это возможность пересечения границы государства для обновления строков легального пребывания в нем.
Прошлой осенью министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщала, что в республику въехали свыше 400 000 россиян после объявления в России частичной мобилизации. В последний раз о числе въехавших в страну после 21 сентября россиянах Казахстан сообщал 4 октября. Тогда глава МВД республики Марат Ахметжанов назвал цифру в 200 000 человек, выехали на тот момент при этом уже 147 000 россиян.