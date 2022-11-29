В Казахстан после 21 сентября въехали более 400 000 россиян
Свыше 400 000 россиян въехали в Казахстан после объявления в России частичной мобилизации, около 100 000 сейчас остаются в республике, сообщила министр труда и социальной защиты населения страны Тамара Дуйсенова, передает «Интерфакс».
«По тем оперативным данным, которыми мы ежедневно обмениваемся, чуть более 400 000 россиян приехали, выехали чуть больше 320 000, и около 100 000 россиян пока находятся здесь», – рассказала она.
В последний раз о числе въехавших в страну после 21 сентября россиянах Казахстан сообщал 4 октября. Тогда глава МВД республики Марат Ахметжанов назвал цифру в 200 000 человек, выехали на тот момент при этом уже 147 000 россиян.
Ранее сегодня РБК сообщил, что объем денежных переводов из России в Казахстан увеличился до 42,7 млрд тенге (5,6 млрд руб.) в октябре, что в 13 раз больше, чем в октябре прошлого года. Несмотря на ускорение темпов роста, осенью этот показатель не достиг пиковых значений, зафиксированных в мае (45,6 млрд тенге), июне (66,9 млрд) и июле (54,6 млрд).
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина, после чего россияне стали массово искать способы уехать из страны. Так, на сайтах агрегаторов билетов и авиаперевозчиков закончились билеты в безвизовые страны, а на сухопутных границах образовались пробки. В начале ноября ФСБ России опубликовала данные, согласно которым число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь 2022 г. стало рекордным за пять лет.
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