С начала частичной мобилизации в Казахстан въехали около 200 000 россиян

Накануне, 3 октября, суд Уральска в Казахстане принял решение депортировать из страны четырех россиян, которые устроили драку между собой возле ночного клуба. «За распитие спиртных напитков и мелкое хулиганство они выдворены. Закон един, он будет применяться при любых ситуациях в рамках предусмотренных санкций», — пояснил Ахметжанов. По словам главы МВД республики, с 21 сентября всего было депортировано семь человек, в том числе трое, которые в сентябре пытались незаконно пересечь границу.