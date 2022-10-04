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С начала частичной мобилизации в Казахстан въехали около 200 000 россиян

Ведомости

Около 200 000 россиян пересекли границу с Казахстаном с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. При этом выехали из страны за этот же период около 147 000 человек, сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, передает ТАСС.

Кроме того, за этот же период 70 000 россиян получили индивидуальный идентификационный номер (ИИН), рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, сообщает «Интерфакс». Он напомнил, что ИИН необходим не только для получения банковских карт нерезидентами, но и для фиксации их нарушений и контроля.

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Накануне, 3 октября, суд Уральска в Казахстане принял решение депортировать из страны четырех россиян, которые устроили драку между собой возле ночного клуба. «За распитие спиртных напитков и мелкое хулиганство они выдворены. Закон един, он будет применяться при любых ситуациях в рамках предусмотренных санкций», — пояснил Ахметжанов. По словам главы МВД республики, с 21 сентября всего было депортировано семь человек, в том числе трое, которые в сентябре пытались незаконно пересечь границу.

Ранее глава МВД сообщил, что власти Казахстана могут выдавать только разыскиваемых преступников, при этом речь не идет о гражданах, подпадающих под частичную мобилизацию. Он уточнил, что для выдачи гражданина в Россию в его отношении должно быть возбуждено уголовное дело, а также он должен быть объявлен в международный розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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