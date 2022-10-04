С начала частичной мобилизации в Казахстан въехали около 200 000 россиян
Около 200 000 россиян пересекли границу с Казахстаном с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. При этом выехали из страны за этот же период около 147 000 человек, сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, передает ТАСС.
Кроме того, за этот же период 70 000 россиян получили индивидуальный идентификационный номер (ИИН), рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, сообщает «Интерфакс». Он напомнил, что ИИН необходим не только для получения банковских карт нерезидентами, но и для фиксации их нарушений и контроля.
Накануне, 3 октября, суд Уральска в Казахстане принял решение депортировать из страны четырех россиян, которые устроили драку между собой возле ночного клуба. «За распитие спиртных напитков и мелкое хулиганство они выдворены. Закон един, он будет применяться при любых ситуациях в рамках предусмотренных санкций», — пояснил Ахметжанов. По словам главы МВД республики, с 21 сентября всего было депортировано семь человек, в том числе трое, которые в сентябре пытались незаконно пересечь границу.
Ранее глава МВД сообщил, что власти Казахстана могут выдавать только разыскиваемых преступников, при этом речь не идет о гражданах, подпадающих под частичную мобилизацию. Он уточнил, что для выдачи гражданина в Россию в его отношении должно быть возбуждено уголовное дело, а также он должен быть объявлен в международный розыск.
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