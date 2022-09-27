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Казахстан будет выдавать разыскиваемых за уклонение от частичной мобилизации россиян

Ведомости

Власти Казахстана будут выдавать россиян, которые уклоняются от частичной мобилизации, только в том случае, если на них заведут уголовное дело и объявят в розыск. Об этом заявил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.

«У двух государств есть договор о выдаче преступников и подозреваемых в преступлениях, но правовых оснований для выдачи тех, кто не получил повестку и уехал из РФ, нет», — отметил Ахметжанов (цитата по Sputnik Казахстан). Он уточнил, что объявленного уклониста в розыск республика выдаст российским властям. 

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. 

Ранее сегодня МВД Казахстана сообщило, что после начала частичной мобилизации в РФ границу республики пересекли около 98 000 россиян. При этом покинули Казахстан 64 000 граждан РФ. В МВД также отметили, что некоторые россияне используют Казахстан в качестве транзитной зоны — около 40 000 граждан РФ выехали в другие страны, из них около 6000 — воздушным путем.

Всего с начала года в Казахстан въехали 262 000 россиян, уточнила министр труда и социальной защиты республики Тамара Дуйсенова. Она отметила, что пока что граждане РФ не оказывают серьезного влияния на рынок труда в Казахстане. Если ситуация изменится, то стране придется принять дополнительные меры, отметила Дуйсенова. 

Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что из-за большого количества россиян, прибывающих в республику, Астана намерена провести переговоры с Москвой, чтобы решить проблему. Он отметил, что россияне могут рассчитывать на помощь от казахстанских властей, но преференций они не получат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных