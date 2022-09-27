Казахстан будет выдавать разыскиваемых за уклонение от частичной мобилизации россиян
Власти Казахстана будут выдавать россиян, которые уклоняются от частичной мобилизации, только в том случае, если на них заведут уголовное дело и объявят в розыск. Об этом заявил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.
«У двух государств есть договор о выдаче преступников и подозреваемых в преступлениях, но правовых оснований для выдачи тех, кто не получил повестку и уехал из РФ, нет», — отметил Ахметжанов (цитата по Sputnik Казахстан). Он уточнил, что объявленного уклониста в розыск республика выдаст российским властям.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Ранее сегодня МВД Казахстана сообщило, что после начала частичной мобилизации в РФ границу республики пересекли около 98 000 россиян. При этом покинули Казахстан 64 000 граждан РФ. В МВД также отметили, что некоторые россияне используют Казахстан в качестве транзитной зоны — около 40 000 граждан РФ выехали в другие страны, из них около 6000 — воздушным путем.
Всего с начала года в Казахстан въехали 262 000 россиян, уточнила министр труда и социальной защиты республики Тамара Дуйсенова. Она отметила, что пока что граждане РФ не оказывают серьезного влияния на рынок труда в Казахстане. Если ситуация изменится, то стране придется принять дополнительные меры, отметила Дуйсенова.
Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что из-за большого количества россиян, прибывающих в республику, Астана намерена провести переговоры с Москвой, чтобы решить проблему. Он отметил, что россияне могут рассчитывать на помощь от казахстанских властей, но преференций они не получат.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса