После начала частичной мобилизации в Казахстан въехало около 98 000 россиян

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах Астаны провести переговоры с Москвой по поводу большого числа въезжающих в республику россиян. Он уточнил, что проблема будет решена в интересах Казахстана. Токаев также добавил, что все граждане РФ могут рассчитывать на помощь, но они «не получат никаких преференций, вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами».