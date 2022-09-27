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После начала частичной мобилизации в Казахстан въехало около 98 000 россиян

Ведомости

Около 98 000 россиян пересекли границу с Казахстаном с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, об этом сообщило МВД республики. По данным ведомства, территорию страны покинули 64 000 граждан. 

«На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы – порядка 98 000 россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина», — сообщил и. о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков (цит. по «РИА Новости»).

Накануне, 26 сентября, минтруда Казахстана сообщило, что с начала года в республику въехало более 260 000 россиян, при этом во все прошлые годы их среднее количество немного превышало 30 000, уточнила министр труда и социальной защиты республики Тамара Дуйсенова.

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Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах Астаны провести переговоры с Москвой по поводу большого числа въезжающих в республику россиян. Он уточнил, что проблема будет решена в интересах Казахстана. Токаев также добавил, что все граждане РФ могут рассчитывать на помощь, но они «не получат никаких преференций, вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами». 

21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В частности, он объявил о поддержке Москвой референдумов в этих регионах и о начале частичной мобилизации в России. 

После этого выступления МИД Казахстана сообщил, что республика не признает итоги референдумов по вопросу о присоединении к России, она исходит из принципов территориальной целостности государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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