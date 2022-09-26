Минобороны: частичная мобилизация не предусматривает запрет на передвижение
Частичная мобилизация не предусматривает ограничения передвижения граждан, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», – говорится в сообщении.
21 сентября президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. В тот же день в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с частичной мобилизацией дополнительно никак ограничено не будет. В Ростуризме, в свою очередь, также заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет.
После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на границе России и Казахстана образовалась 23 сентября. Тогда погранслужба республики сообщила о скоплении автомобилей на четырех из 30 пунктов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что на данный момент не принято каких-либо конкретных решений по поводу закрытия границ страны из-за введения частичной мобилизации.