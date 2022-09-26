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Минобороны: частичная мобилизация не предусматривает запрет на передвижение

Ведомости

Частичная мобилизация не предусматривает ограничения передвижения граждан, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается», – говорится в сообщении.

21 сентября президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. В тот же день в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с частичной мобилизацией дополнительно никак ограничено не будет. В Ростуризме, в свою очередь, также заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет.

После этого среди граждан резко вырос спрос на авиабилеты, на приграничных наземных КПП образовались очереди. В частности, очередь из автомобилей на границе России и Казахстана образовалась 23 сентября. Тогда погранслужба республики сообщила о скоплении автомобилей на четырех из 30 пунктов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что на данный момент не принято каких-либо конкретных решений по поводу закрытия границ страны из-за введения частичной мобилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных