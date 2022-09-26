Минобороны: частичная мобилизация не предусматривает запрет на передвижение

21 сентября президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. В тот же день в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с частичной мобилизацией дополнительно никак ограничено не будет. В Ростуризме, в свою очередь, также заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет.