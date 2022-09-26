Песков заявил, что решения о закрытии границ пока не было
На данный момент не принято каких-либо конкретных решений по поводу закрытия границ страны из-за введения частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось», — отметил представитель Кремля. Аналогичным образом он ответил на вопрос о том, планируется ли вводить военное положение в российских регионах с последующим запретом на выезд из страны.
«Наши противники, наши враги работают, и наши домашние истерики это делают, поэтому здесь нужно очень и очень аккуратно относиться — фейков больше, чем правды», – заключил Песков.
Сенатор Сергей Цеков ранее сегодня предложил запретить выезд из России для граждан призывного возраста. Предложение Цекова позже прокомментировал сенатор Андрей Клишас, посоветовав ему «уделить внимание вопросам социальной поддержки граждан, которые подлежат мобилизации, и нарушениям в ходе частичной мобилизации, о которых сообщают СМИ».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Призыв коснется 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
В этот же день в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с частичной мобилизацией дополнительно никак ограничено не будет. В Ростуризме, в свою очередь, заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет.
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