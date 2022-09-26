С начала года в Казахстан въехали более 260 000 россиян
С начала года более 260 000 россиян пересекли границу с Казахстаном, об этом сообщила министр труда и социальной защиты республики Тамара Дуйсенова. По итогам прошлого года их число составило около 32 000.
«С начала года в Казахстан прибыли 262 000 людей из России. 6017 лиц указали целью въезда трудоустройство в республике», — сообщили в ведомстве (цит. по Kazakh24.info).
По ее данным, сейчас в стране работают чуть свыше 25 000 граждан, а с учетом вновь приезжающих — около 31 000. При этом въезжающие россияне не оказывают серьезного влияния на рынок труда в Казахстане. Однако если ситуация изменится и большое число приезжающих будет угрожать национальной безопасности, «будут принимать дополнительные меры», заключила Дуйсенова.
21 сентября президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. После этого среди граждан резко увеличился спрос на авиабилеты, на что указывает рост цен на них. Кроме того, образовались очереди на приграничных наземных КПП. В частности, очередь из автомобилей на границе России и Казахстана образовалась 23 сентября. Тогда погранслужба республики сообщила о скоплении автомобилей на 4 из 30 пунктов.
При этом некоторые россияне используют Казахстан как транзитную территорию. По данным МВД республики, после объявления частичной мобилизации около 40 000 россиян выехали из Казахстана в другие страны, из них около 6000 — воздушным путем.
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