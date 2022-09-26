С начала года в Казахстан въехали более 260 000 россиян

21 сентября президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. После этого среди граждан резко увеличился спрос на авиабилеты, на что указывает рост цен на них. Кроме того, образовались очереди на приграничных наземных КПП. В частности, очередь из автомобилей на границе России и Казахстана образовалась 23 сентября. Тогда погранслужба республики сообщила о скоплении автомобилей на 4 из 30 пунктов.