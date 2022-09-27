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Астана проведет переговоры с Москвой из-за роста числа приезжих россиян

Ведомости

Астана проведет переговоры с Москвой в связи с большим количеством прибывающих в республику россиян, об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Он уточнил, что Казахстан проведет переговоры с Россией по этому вопросу, чтобы решить проблему. При этом все граждане РФ могут рассчитывать на помощь, но они “не получат никаких преференций, вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами", подчеркнул Токаев. 

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Накануне, 26 сентября, минтруда Казахстана сообщило, сколько россиян с начала года приехали в республику. Их число превысило 260 000 человек, при этом во все прошлые годы их среднее количество составляло чуть больше 30 000. Из них около 6000 человек въезжают с целью дальнейшего трудоустройства, уточнила министр труда и социальной защиты республики Тамара Дуйсенова.

По информации МВД Казахстана, некоторые россияне используют республику как транзитную территорию. После объявления частичной мобилизации в России около 40 000 граждан РФ выехали из Казахстана в другие страны, из них около 6000 — воздушным путем, уточнили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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