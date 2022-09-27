Астана проведет переговоры с Москвой из-за роста числа приезжих россиян
Астана проведет переговоры с Москвой в связи с большим количеством прибывающих в республику россиян, об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Он уточнил, что Казахстан проведет переговоры с Россией по этому вопросу, чтобы решить проблему. При этом все граждане РФ могут рассчитывать на помощь, но они “не получат никаких преференций, вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами", подчеркнул Токаев.
Накануне, 26 сентября, минтруда Казахстана сообщило, сколько россиян с начала года приехали в республику. Их число превысило 260 000 человек, при этом во все прошлые годы их среднее количество составляло чуть больше 30 000. Из них около 6000 человек въезжают с целью дальнейшего трудоустройства, уточнила министр труда и социальной защиты республики Тамара Дуйсенова.
По информации МВД Казахстана, некоторые россияне используют республику как транзитную территорию. После объявления частичной мобилизации в России около 40 000 граждан РФ выехали из Казахстана в другие страны, из них около 6000 — воздушным путем, уточнили в ведомстве.
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