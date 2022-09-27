Астана проведет переговоры с Москвой из-за роста числа приезжих россиян

Накануне, 26 сентября, минтруда Казахстана сообщило, сколько россиян с начала года приехали в республику. Их число превысило 260 000 человек, при этом во все прошлые годы их среднее количество составляло чуть больше 30 000. Из них около 6000 человек въезжают с целью дальнейшего трудоустройства, уточнила министр труда и социальной защиты республики Тамара Дуйсенова.