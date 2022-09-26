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Политика

МИД Казахстана прокомментировал референдумы в Донбассе

Ведомости

Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. Таким образом он прокомментировал проведение референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.

«В уставе говорится об ответственности государств, членов ООН, за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога», — отметил Смадияров (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не признает итоги референдумов о присоединении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С аналогичным заявлением выступили министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

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Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они продлятся еще два дня — до 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. Однако глава ДНР Денис Пушилин уже сейчас сообщил, что предварительные итоги голосования превзошли ожидание.

О решении провести референдумы на подконтрольных России территориях стало известно на прошлой неделе. Позже, 21 сентября, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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