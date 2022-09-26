МИД Казахстана прокомментировал референдумы в Донбассе
Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. Таким образом он прокомментировал проведение референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области.
«В уставе говорится об ответственности государств, членов ООН, за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств. Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога», — отметил Смадияров (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не признает итоги референдумов о присоединении ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С аналогичным заявлением выступили министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они продлятся еще два дня — до 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. Однако глава ДНР Денис Пушилин уже сейчас сообщил, что предварительные итоги голосования превзошли ожидание.
О решении провести референдумы на подконтрольных России территориях стало известно на прошлой неделе. Позже, 21 сентября, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.
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