Блинкен: США не признают итоги референдумов о присоединении к России
США не признают итоги референдумов о присоединении Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей, подтвердил телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Украина имеет полное право на возвращение этих территорий.
«Эти так называемые выборы — фикция, и точка. <...> Это [присоединение территорий к России] никогда не будет признано таковым. И украинцы имеют полное право забрать их обратно», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва будет расценивать попытки Украины вернуть присоединенные регионы и удары по этим территориям как угрозу безопасности России.
Между тем, по итогам третьего дня голосования референдумы были признаны состоявшимися в ЛНР, ДНР и Запорожской области, где явка избирателей составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. В Херсонской области в голосовании приняли участие пока меньше половины избирателей, что является недостаточным для признания референдума.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, предварительные итоги голосования уже превзошли ожидание. Официально первые итоги будут представлены 28 сентября — на следующий день после завершения референдумов.
О решении провести референдумы на подконтрольных России территориях стало известно на прошлой неделе. Позже, 21 сентября, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.
Европейскиt власти резко раскритиковали решение проводить референдумы на подконтрольных России территориях. В частности, в Германии и Великобритании уже сообщили, что не признают результаты голосования. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов.
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