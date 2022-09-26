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Блинкен: США не признают итоги референдумов о присоединении к России

Ведомости

США не признают итоги референдумов о присоединении Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей, подтвердил телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что Украина имеет полное право на возвращение этих территорий.

«Эти так называемые выборы — фикция, и точка. <...> Это [присоединение территорий к России] никогда не будет признано таковым. И украинцы имеют полное право забрать их обратно», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва будет расценивать попытки Украины вернуть присоединенные регионы и удары по этим территориям как угрозу безопасности России.

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Между тем, по итогам третьего дня голосования референдумы были признаны состоявшимися в ЛНР, ДНР и Запорожской области, где явка избирателей составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. В Херсонской области в голосовании приняли участие пока меньше половины избирателей, что является недостаточным для признания референдума.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, предварительные итоги голосования уже превзошли ожидание. Официально первые итоги будут представлены 28 сентября — на следующий день после завершения референдумов.

О решении провести референдумы на подконтрольных России территориях стало известно на прошлой неделе. Позже, 21 сентября, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.

Европейскиt власти резко раскритиковали решение проводить референдумы на подконтрольных России территориях. В частности, в Германии и Великобритании уже сообщили, что не признают результаты голосования. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных