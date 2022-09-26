Блинкен: США не признают итоги референдумов о присоединении к России

О решении провести референдумы на подконтрольных России территориях стало известно на прошлой неделе. Позже, 21 сентября, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.