Премьер Казахстана поручил решить проблему очередей на границе с Россией
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что нужно принять меры по расширению самых загруженных пограничных пунктов на границе с Россией. Он призвал усилить взаимодействие с погранслужбой соседней страны и выработать «единый алгоритм», сообщила пресс-служба премьер-министра республики.
По информации Смаилова, на отдельных пунктах пропуска на границе с РФ все еще наблюдаются очереди.
«Нужно усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторону, — сказал на совещании премьер-министр, добавив, что на очереди стали жаловаться жители и предприниматели.
Для ускорения проезда грузовых и легковых автомобилей следует расширить наиболее загруженные пункты пропуска, считает он.
По данным МВД Казахстана, с момента объявления в России частичной мобилизации и по 28 сентября в республику из России въехали в 2-3 раза больше человек, чем в периоды до 21 сентября. Как рассказал глава ведомства Марат Ахметжанов, последние двое суток количество въезжающих россиян снижается. Так, 29 сентября границу пересекли 22 500 человек, выехали 10 100 человек. На следующий день в республику приехали 14 900 мигрантов, покинули ее — 11 600.
За неделю 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство, 64 — изъявили желание получить гражданство Казахстана, добавил Ахметжанов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о планах Астаны провести переговоры с Москвой по поводу большого числа въезжающих в республику россиян. По информации «Ведомостей», президент России Владимир Путин может посетить Казахстан в середине октября.
В начале недели, 27 сентября, МВД Казахстана сообщило, что около 98 000 россиян пересекли границу с республикой с 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация. По информации минтруда Казахстана, с начала года в республику въехало более 260 000 россиян, хотя во все прошлые годы их среднее количество немного превышало 30 000.