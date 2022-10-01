Премьер Казахстана поручил решить проблему очередей на границе с Россией

По данным МВД Казахстана, с момента объявления в России частичной мобилизации и по 28 сентября в республику из России въехали в 2-3 раза больше человек, чем в периоды до 21 сентября. Как рассказал глава ведомства Марат Ахметжанов, последние двое суток количество въезжающих россиян снижается. Так, 29 сентября границу пересекли 22 500 человек, выехали 10 100 человек. На следующий день в республику приехали 14 900 мигрантов, покинули ее — 11 600.