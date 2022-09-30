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У КПП «Караузек» на границе России и Казахстана появился призывной пункт

Ведомости

Рядом с пропускным пунктом «Караузек» на границе России с Казахстаном был развернут мобильный призывной пункт, сообщил в своем Telegram-канале глава Красноярского района Руслан Бисенов.

«Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву. Тех, кто получил этот документ, из России не выпускают на основании указа президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», – написал он.

По словам Бисенова, повестки выдаются не только жителям Красноярского района и Астраханской области, а всем россиянам, состоящим на воинском учете.

Мобильный призывной пункт также был развернут на границе России и Грузии у пропускного пункта «Верхний Ларс». Повестки вручаются тем гражданам, которые подлежат частичной мобилизации. Также пункты призыва заработали в Озинском районе Саратовской области на границе с Казахстаном, и на границе с Финляндией.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных