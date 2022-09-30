У КПП «Караузек» на границе России и Казахстана появился призывной пункт
Рядом с пропускным пунктом «Караузек» на границе России с Казахстаном был развернут мобильный призывной пункт, сообщил в своем Telegram-канале глава Красноярского района Руслан Бисенов.
«Сотрудники военного комиссариата по Красноярскому и Володарскому районам уже начали вручать повестки гражданам, которые подлежат призыву. Тех, кто получил этот документ, из России не выпускают на основании указа президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», – написал он.
По словам Бисенова, повестки выдаются не только жителям Красноярского района и Астраханской области, а всем россиянам, состоящим на воинском учете.
Мобильный призывной пункт также был развернут на границе России и Грузии у пропускного пункта «Верхний Ларс». Повестки вручаются тем гражданам, которые подлежат частичной мобилизации. Также пункты призыва заработали в Озинском районе Саратовской области на границе с Казахстаном, и на границе с Финляндией.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.