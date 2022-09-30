У КПП «Караузек» на границе России и Казахстана появился призывной пункт

Мобильный призывной пункт также был развернут на границе России и Грузии у пропускного пункта «Верхний Ларс». Повестки вручаются тем гражданам, которые подлежат частичной мобилизации. Также пункты призыва заработали в Озинском районе Саратовской области на границе с Казахстаном, и на границе с Финляндией.