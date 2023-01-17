Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов в стране
Казахстан ограничил до 90 дней безвизовое пребывание на своей территории для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в Zakon.kz со ссылкой на постановление правительства Республики Казахстан. Постановление вступит в силу 27 января 2023 г.
Согласно документу, иммигранты без визы могут оставаться на территории республики до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.
До изменений для приезжающих в Казахстан без визы не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».
В Казахстан в период с 21 по 30 сентября въехали 400 000 россиян, заявлял и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков. Этому предшествовала объявленная в России 21 сентября 2022 г. частичная мобилизация. Для сравнения: за прошлый год, по данным Аталыкова, границу Казахстана пересекли 3 млн россиян, преимущественно мужчины молодого возраста.