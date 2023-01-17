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Казахстан изменил правила въезда и пребывания иммигрантов в стране

Ведомости

Казахстан ограничил до 90 дней безвизовое пребывание на своей территории для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили в Zakon.kz со ссылкой на постановление правительства Республики Казахстан. Постановление вступит в силу 27 января 2023 г.

Согласно документу, иммигранты без визы могут оставаться на территории республики до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

До изменений для приезжающих в Казахстан без визы не было ограничения в 180 дней со дня пересечения госграницы страны. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».

В Казахстан в период с 21 по 30 сентября въехали 400 000 россиян, заявлял и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков. Этому предшествовала объявленная в России 21 сентября 2022 г. частичная мобилизация. Для сравнения: за прошлый год, по данным Аталыкова, границу Казахстана пересекли 3 млн россиян, преимущественно мужчины молодого возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных