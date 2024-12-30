Казахстан приостанавливает выдачу ИИН иностранцам с 1 января 2025 года
С 1 января 2025 г. выдача индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам временно прекращается. Об этом сообщается на сайте посольства Казахстана в России.
Ограничение связано с завершением срока действия пилотного проекта по оформлению ИИН через загранучреждения Казахстана.
ИИН – уникальный код в базе данных, необходимый для получения цифровых госуслуг и открытия счетов в банках Казахстана. О сроках возобновления выдачи пока не сообщается.