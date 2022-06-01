Газета
Бизнес

Владелец «Фридом финанс» уйдет из России

Ведомости

Freedom Holding на фоне украинских событий принял решение вывести российские активы из структуры группы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. На первом этапе их покупателем выступит основной владелец холдинга Тимур Турлов.

Турлов — гражданин России и Сент-Китса и Невиса. В апреле бизнесмен подал ходатайство о получении гражданства Казахстана. От гражданства России и Сент-Китса и Невиса он откажется, говорится в отчете.

В интервью Reuters Турлов рассказал, что планирует выкупить российский бизнес у американского холдинга в качестве физического лица. В дальнейшем будет проведен ребрендинг, а бизнес будет продан команде топ-менеджмента. «Но эта сделка еще не на столе»,— заявил бизнесмен. По его словам, это делается для того, чтобы российская компания могла продолжать самостоятельно вести бизнес в России.

«На сегодня мы не видим возможности сохранять российский бизнес внутри американского холдинга из-за запрета на любые инвестиции в Россию для американских резидентов, а также из-за большого числа ограничений на сделки с недружественными нерезидентами», — объяснил он.

Freedom Holding Corp. ведет операционную деятельность в десяти странах мира — главным образом в России и ряде стран бывшего СССР. Компания провела IPO на бирже Nasdaq в октябре 2019 г. В России холдинг представлен ИК «Фридом финанс», онлайн-магазином акций Freedom24.ru и банком «Фридом финанс». По итогам января 2022 г. «Фридом финанс» занимал 9-е место в списке крупнейших операторов Московской биржи с оборотом 255 млрд руб. Количество клиентов брокера составляло 137 500.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных