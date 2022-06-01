Владелец «Фридом финанс» уйдет из России
Freedom Holding на фоне украинских событий принял решение вывести российские активы из структуры группы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. На первом этапе их покупателем выступит основной владелец холдинга Тимур Турлов.
Турлов — гражданин России и Сент-Китса и Невиса. В апреле бизнесмен подал ходатайство о получении гражданства Казахстана. От гражданства России и Сент-Китса и Невиса он откажется, говорится в отчете.
В интервью Reuters Турлов рассказал, что планирует выкупить российский бизнес у американского холдинга в качестве физического лица. В дальнейшем будет проведен ребрендинг, а бизнес будет продан команде топ-менеджмента. «Но эта сделка еще не на столе»,— заявил бизнесмен. По его словам, это делается для того, чтобы российская компания могла продолжать самостоятельно вести бизнес в России.
«На сегодня мы не видим возможности сохранять российский бизнес внутри американского холдинга из-за запрета на любые инвестиции в Россию для американских резидентов, а также из-за большого числа ограничений на сделки с недружественными нерезидентами», — объяснил он.
Freedom Holding Corp. ведет операционную деятельность в десяти странах мира — главным образом в России и ряде стран бывшего СССР. Компания провела IPO на бирже Nasdaq в октябре 2019 г. В России холдинг представлен ИК «Фридом финанс», онлайн-магазином акций Freedom24.ru и банком «Фридом финанс». По итогам января 2022 г. «Фридом финанс» занимал 9-е место в списке крупнейших операторов Московской биржи с оборотом 255 млрд руб. Количество клиентов брокера составляло 137 500.