Владелец «Фридом финанс» уйдет из России

В интервью Reuters Турлов рассказал, что планирует выкупить российский бизнес у американского холдинга в качестве физического лица. В дальнейшем будет проведен ребрендинг, а бизнес будет продан команде топ-менеджмента. «Но эта сделка еще не на столе»,— заявил бизнесмен. По его словам, это делается для того, чтобы российская компания могла продолжать самостоятельно вести бизнес в России.