Центробанк понизил курс доллара на 11 февраля
Банк России понизил официальный курс доллара на 11 февраля 2026 г. на 0,44 руб. и установил его на уровне 77,21 руб.
Евро подешевел на 0,07 руб. и достиг 91,94 руб. Курс юаня регулятор незначительно понизил на 0,01 руб. до 11,15 руб.
Курс доллара на 10 февраля составляет 77,65 руб., евро – 92,01 руб., юаня – 11,17 руб.
5 февраля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что курс рубля к доллару перестанет укрепляться до конца 2026 г. и может достичь отметки в 90 руб. Он напомнил, что с осени 2025 г. многие ожидали, что курс рубля перейдет в диапазон 90–95 руб. за доллар, а некоторые рассчитывали и на курс в 100 руб. При этом Россия оказалась в лидерах по крепости национальной валюты в мире.