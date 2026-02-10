Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Центробанк понизил курс доллара на 11 февраля

Ведомости

Банк России понизил официальный курс доллара на 11 февраля 2026 г. на 0,44 руб. и установил его на уровне 77,21 руб.

Евро подешевел на 0,07 руб. и достиг 91,94 руб. Курс юаня регулятор незначительно понизил на 0,01 руб. до 11,15 руб.

Курс доллара на 10 февраля составляет 77,65 руб., евро – 92,01 руб., юаня – 11,17 руб.

5 февраля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что курс рубля к доллару перестанет укрепляться до конца 2026 г. и может достичь отметки в 90 руб. Он напомнил, что с осени 2025 г. многие ожидали, что курс рубля перейдет в диапазон 90–95 руб. за доллар, а некоторые рассчитывали и на курс в 100 руб. При этом Россия оказалась в лидерах по крепости национальной валюты в мире.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь