Центробанк понизил курс доллара на 11 февраля

5 февраля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что курс рубля к доллару перестанет укрепляться до конца 2026 г. и может достичь отметки в 90 руб. Он напомнил, что с осени 2025 г. многие ожидали, что курс рубля перейдет в диапазон 90–95 руб. за доллар, а некоторые рассчитывали и на курс в 100 руб. При этом Россия оказалась в лидерах по крепости национальной валюты в мире.