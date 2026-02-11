ЦБ незначительно повысил курсы доллара и евро на 12 февраля
Банк России повысил курс доллара на 12 февраля на 0,26 руб. до 77,46 руб., следует из материалов на сайте регулятора.
Евро подорожал на 0,53 руб., курс валюты составил 92,47 руб. ЦБ также повысил стоимость юаня с 11,15 до 11,17 руб. (+0,02 руб.).
5 февраля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин говорил, что курс рубля к доллару перестанет укрепляться до конца 2026 г. Он прогнозировал, что показатель достигнет отметки в 90 руб. Шохин напомнил, что начиная с осени 2025 г. многие ожидали перехода курса рубля в диапазон от 90 до 95 руб. за доллар, а некоторые рассчитывали и на курс в 100 руб. При этом Россия оказалась в мировых лидерах по крепости нацвалюты.