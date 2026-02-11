ЦБ незначительно повысил курсы доллара и евро на 12 февраля

5 февраля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин говорил, что курс рубля к доллару перестанет укрепляться до конца 2026 г. Он прогнозировал, что показатель достигнет отметки в 90 руб. Шохин напомнил, что начиная с осени 2025 г. многие ожидали перехода курса рубля в диапазон от 90 до 95 руб. за доллар, а некоторые рассчитывали и на курс в 100 руб. При этом Россия оказалась в мировых лидерах по крепости нацвалюты.