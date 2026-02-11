ЦБ определил процедуру отказа от зачисления средств при схемах мошенников

ЦБ рекомендовал организациям обеспечить клиентам возможность подать заявление об отказе от зачисления средств. По мнению регулятора, физические лица могут сделать это в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк. Как объяснили в Банке России, пользователь, чтобы вернуть деньги пострадавшему, отказавшись от перевода, должен указать номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ).