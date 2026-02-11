Газета
Финансы

ЦБ определил процедуру отказа от зачисления средств при схемах мошенников

Ведомости

Банк России утвердил и направил кредитным организациям рекомендации с алгоритмом действий при зачислении средств от мошеннической операции. С помощью инструкций банки смогут отказать в таком зачислении и вернуть деньги пострадавшему, сообщается на сайте регулятора.

ЦБ рекомендовал организациям обеспечить клиентам возможность подать заявление об отказе от зачисления средств. По мнению регулятора, физические лица могут сделать это в отделениях, по телефону горячей линии или через онлайн-банк. Как объяснили в Банке России, пользователь, чтобы вернуть деньги пострадавшему, отказавшись от перевода, должен указать номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ).

В публикации регулятора отмечается, что кредитной организации, которая получила заявление, рекомендуется вернуть средства в размере суммы мошеннической операции банку плательщика. Затем деньги поступят на счет пострадавшего клиента, а Банк России получит информацию об инциденте.

10 февраля депутаты Госдумы приняли в третьем – окончательном – чтении законопроект, который запрещает банковским платежным агентам (БПА) проводить упрощенную идентификацию клиентов и открывать электронные кошельки. После вступления поправок в силу агенты все еще смогут осуществлять переводы небольших сумм – до 15 000 руб. (и до 60 000 руб., если речь идет об оплате ЖКУ). Также сохранится возможность переводить более крупные суммы через терминалы, используя карты банков.

