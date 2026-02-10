Госдума приняла закон против подставных электронных кошельков
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении законопроект, запрещающий банковским платежным агентам (БПА) проводить упрощенную идентификацию клиентов и открывать электронные кошельки. Об этом сообщил один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале.
«Документ нацелен на борьбу с дропперством, когда злоумышленники за вознаграждение или путем обмана получают доступ к счетам гражданина и используют их для мошеннических операций и обналичивания украденных денег», – пояснил парламентарий.
После вступления поправок в силу агенты все еще смогут осуществлять переводы небольших сумм – до 15 000 руб. (и до 60 000 руб., если речь идет об оплате ЖКУ). Также сохранится возможность переводить более крупные суммы через терминалы, используя карты банков.
БПА являются посредниками между банком и клиентом и работают в тех местах, где у самих кредитных организаций нет офисов, например в торговых центрах или на вокзалах.
6 февраля Росфинмониторинг сообщил, что объем финансовых операций с участием физических лиц, в которых были выявлены признаки дропов, превысил 90 млрд руб. Показатель вырос за 2025 г. в 1,7 раза в сравнении с результатом 2024 г.
Зампред Банка России Ольга Полякова в декабре заявила о планах регулятора обязать кредитные организации привязывать счета клиентов к их ИНН, чтобы бороться с дропперами. Данная привязка требуется для функционирования новой платформы «Антидроп», запланированной к запуску в середине 2027 г.