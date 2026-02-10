Госдума приняла закон против подставных электронных кошельков

После вступления поправок в силу агенты все еще смогут осуществлять переводы небольших сумм – до 15 000 руб. (и до 60 000 руб., если речь идет об оплате ЖКУ). Также сохранится возможность переводить более крупные суммы через терминалы, используя карты банков.