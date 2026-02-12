НБКИ: число выданных кредитных карт упало на 26,3% в январе
Число новых выданных кредитных карт в январе 2026 г. снизилось на 26,3% по сравнению с декабрем 2025 г. и достигло 0,94 млн. В годовом выражении показатель сократился на 13,1%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Объем лимитов по кредитным картам в январе упал на 19,7% год к году и составил 92,5 млрд руб. Относительно декабря показатель уменьшился на 27,4%.
Среди российских регионов больше всего новых кредитных карт было выдано в Москве (72 100), Московской области (59 400), Краснодарском крае (47 200), Санкт-Петербурге (41 300) и Свердловской области (30 500).
Среди 30 регионов – лидеров по выдаче кредитных карт самая серьезная динамика сокращения их количества в январе фиксировалась в Ставропольском (-28,2%) и Пермском (-28,1%) краях, Башкирии (-28%), Тульской области (-27,8%) и Санкт-Петербурге (-27,7%). В Москве выдача за месяц снизилась на 25%.
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в 2025 г. россияне оформили 14,59 млн кредитных карт. Это на 43% меньше в количественном выражении и на 41% в денежном выражении, чем в предыдущем году. При этом объем одобренных в прошлом году лимитов по кредитным картам опустился до уровня 2021 г. и составил 1,69 трлн руб.