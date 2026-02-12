НБКИ: число выданных кредитных карт упало на 26,3% в январе

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в 2025 г. россияне оформили 14,59 млн кредитных карт. Это на 43% меньше в количественном выражении и на 41% в денежном выражении, чем в предыдущем году. При этом объем одобренных в прошлом году лимитов по кредитным картам опустился до уровня 2021 г. и составил 1,69 трлн руб.