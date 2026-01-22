Число выданных кредитных карт снизилось на 43% в 2025 году

С 1 сентября прошлого года в РФ вступил в силу закон, согласно которому при оформлении необеспеченного потребкредита или займа на сумму от 50 000 руб. гражданам не могут выдать деньги сразу. Документ ввел период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием мошенников. Кроме того, он действует при увеличении суммы кредита или займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.