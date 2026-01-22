Число выданных кредитных карт снизилось на 43% в 2025 году
Граждане в 2025 г. оформили 14,59 млн кредитных карт. Это на 43% меньше в количественном выражении и на 41% в денежном выражении, чем в 2024 г. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В то же время объем одобренных в прошлом году лимитов по кредитным картам снизился до уровня 2021 г. и составил 1,69 трлн руб.
В декабре банки выдали 1,3 млн кредиток на 144,94 млрд руб. Это на 5% больше в количественном и на 11% в денежном эквиваленте, чем в ноябре. Средний лимит по карте за месяц увеличился на 7000 руб. и достиг 112 000 руб. Полная стоимость кредита по картам снизилась до 49,90% против 50,90% в ноябре.
25 ноября 2025 г. «Скоринг бюро» сообщило, что объем выдачи потребкредитов за 10 месяцев прошлого года сократился на 48,1% по сравнению с таким же периодом 2024 г. Всего за указанный период было выдано 16 млн кредитов на 2,53 млрд руб. Объем выдачи автокредитов упал на 33,9% относительно годом ранее. Было выдано 951 800 автокредитов на 1,289 млрд руб. За январь – октябрь объем выдачи кредитных карт упал на 51,1% до 10,9 млн кредиток на 1,118 млрд руб.
С 1 сентября прошлого года в РФ вступил в силу закон, согласно которому при оформлении необеспеченного потребкредита или займа на сумму от 50 000 руб. гражданам не могут выдать деньги сразу. Документ ввел период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием мошенников. Кроме того, он действует при увеличении суммы кредита или займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.