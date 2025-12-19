Путин рассказал о снижении выдачи кредитов в России
Количество выдач кредитов в России незначительно уменьшается. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».
Путин указал, что это требует от Центрального банка России аккуратных шагов по денежно-кредитной политике, которые не позволили бы допустить всплеска инфляции, чтобы не потребовалось потом делать шаги в обратную сторону.
«Вот это колебание туда-сюда – это самое плохое. И Банк России стремится к стабильности в этой сфере, и это, безусловно, важно», – отметил президент.
25 ноября «Скоринг бюро» сообщило, что объем выдачи потребительских кредитов по итогам 10 месяцев 2025 г. сократился на 48,1% относительно аналогичного периода 2024 г. Всего за указанный период было выдано 16 млн кредитов на сумму 2,53 млрд руб.
Объем выдачи автокредитов за январь – октябрь 2025 г. упал на 33,9% по сравнению с годом ранее. Было выдано 951 800 автокредитов на 1,289 млрд руб. За 10 месяцев объем выдачи кредитных карт снизился на 51,1% и достиг 10,9 млн кредиток на 1,118 млрд руб.
С 1 сентября 2025 г. вступил в силу закон, по которому при оформлении необеспеченного потребкредита или займа на сумму от 50 000 руб. гражданам не могут выдать деньги сразу. Документ ввел период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием мошенников. Он действует и при увеличении суммы кредита или займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.