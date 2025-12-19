Путин рассказал о снижении выдачи кредитов в России

С 1 сентября 2025 г. вступил в силу закон, по которому при оформлении необеспеченного потребкредита или займа на сумму от 50 000 руб. гражданам не могут выдать деньги сразу. Документ ввел период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием мошенников. Он действует и при увеличении суммы кредита или займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.