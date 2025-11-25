Объем выдачи потребкредитов за 10 месяцев снизился на 48,1%
Объем выдачи потребительских кредитов по результатам 10 месяцев 2025 г. упал на 48,1% по сравнению с таким же периодом 2024 г. Всего было выдано 16 млн кредитов на 2,53 млрд руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Скоринг бюро».
Средняя сумма потребкредита за указанный период выросла на 6% год к году и за октябрь достигла 160 400 руб. Средний срок выдаваемого потребкредита увеличился на 0,1% до 26,4 месяца.
В то же время объем выдачи автокредитов за 10 месяцев снизился на 33,9% по сравнению с годом ранее. Выдано 951 800 автокредитов на 1,289 млрд руб. Средняя сумма кредита по итогам октября возросла на 9,5% и составила 1,499 млн руб. Его средний срок сократился на 1,8% до 68,3 месяца.
В январе – октябре 2025 г. объем выдачи кредитных карт уменьшился на 51,1% до 10,9 млн кредиток на сумму 1,118 млрд руб. Средний лимит по картам сократился на 24% и в среднем за октябрь достиг 85 500 руб.
По октябрьским данным Национального бюро кредитных историй, объем выданных потребкредитов в России в III квартале 2025 г. снизился на 33,9% до 0,9 трлн руб. Наиболее серьезная динамика падения объема кредитов в регионах замечена в Ростовской (-54,2%), Омской (-52,6%) и Кемеровской (-51,1%) областях, Ставропольском крае (-50%) и Башкирии (-48,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель сократился за год на 14,2% и 24,3% соответственно.
С 1 сентября вступил в силу закон, по которому при оформлении необеспеченного потребкредита или займа на сумму от 50 000 руб. россиянам не могут выдать деньги сразу. Документом вводится период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием мошенников. Кроме того, он действует при увеличении суммы кредита или займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.