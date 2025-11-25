Объем выдачи потребкредитов за 10 месяцев снизился на 48,1%

С 1 сентября вступил в силу закон, по которому при оформлении необеспеченного потребкредита или займа на сумму от 50 000 руб. россиянам не могут выдать деньги сразу. Документом вводится период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием мошенников. Кроме того, он действует при увеличении суммы кредита или займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.