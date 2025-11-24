НБКИ: средний срок потребкредитов увеличился на 8,9% в октябре

С 1 сентября вступил в силу закон, по которому при оформлении необеспеченного потребкредита или займа на сумму от 50 000 руб. россияне не могут получить деньги сразу. Документ вводит период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием аферистов. Он также действует при увеличении суммы кредита или займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.