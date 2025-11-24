НБКИ: средний срок потребкредитов увеличился на 8,9% в октябре
Средний срок потребительских кредитов в октябре 2025 г. вырос на 8,9% по сравнению с таким же периодом 2024 г. и достиг 2,3 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с сентябрем 2025 г. средний срок потребкредитов в октябре сократился на 3,5%. После роста показателя в апреле – августе 2025 г. в последние два месяца средний срок потребкредита значительно уменьшился.
Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте кредитования наиболее серьезная динамика снижения среднего срока потребкредитов в октябре по сравнению с месяцем ранее выявлена в Москве (-11,7%), Санкт-Петербурге (-10,5%), Московской области (-7,8%), Республике Бурятия (-7,3%) и Ленинградской области (-4,7%). В ряде регионов средний срок кредитов наличными за месяц вырос, в том числе в Приморском крае (+1,1%), Волгоградской (+0,7%), Саратовской (+0,4%) областях и Республике Татарстан (+0,3%).
29 октября НБКИ сообщило о снижении объема выданных потребкредитов в РФ в III квартале 2025 г. на 33,9% до 0,9 трлн руб. Наиболее серьезная динамика падения объема выданных кредитов в регионах зафиксирована в Ростовской (-54,2%), Омской (-52,6%) и Кемеровской (-51,1%) областях, Ставропольском крае (-50%) и Республике Башкортостан (-48,8%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за год упал на 14,2% и 24,3% соответственно.
С 1 сентября вступил в силу закон, по которому при оформлении необеспеченного потребкредита или займа на сумму от 50 000 руб. россияне не могут получить деньги сразу. Документ вводит период охлаждения для защиты от оформления ссуд под воздействием аферистов. Он также действует при увеличении суммы кредита или займа по действующему договору или повышении лимита по кредитной карте.