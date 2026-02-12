Суд взыскал со Сбербанка 1,4 млрд рублей за нарушение исключительных прав ФИТ

В 2016 г. Сбербанк вел с ФИТ переговоры о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества и создал собственную систему, к которой сейчас подключены и другие банки. Иск в арбитражный суд был подан 29 июля 2025 г. ФИТ требовала от Сбербанка 2,9 млрд руб. компенсации за нарушение ее исключительных прав.