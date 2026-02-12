Суд взыскал со Сбербанка 1,4 млрд рублей за нарушение исключительных прав ФИТ
Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал со Сбербанка более 1,4 млрд руб. за нарушение прав платежной системы, принадлежащей ООО «ФИТ», говорится в материалах дела.
Со Сбербанка взыскали компенсацию за нарушение исключительных прав на знаки обслуживания в размере 1,445 млрд руб., 111 953 руб. расходов по госпошлине по иску, 30 000 руб. по госпошлине за подачу апелляционной жалобы и еще 270 000 руб. на оплату за проведение экспертизы.
Иск был подан владельцем бренда PayQR. Сбербанк использует обозначения своей платежной системы «Плати QR», SberPay QR, «Плати QR от Сбера» и другие. Суд запретил Сбербанку их использовать.
В 2016 г. Сбербанк вел с ФИТ переговоры о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества и создал собственную систему, к которой сейчас подключены и другие банки. Иск в арбитражный суд был подан 29 июля 2025 г. ФИТ требовала от Сбербанка 2,9 млрд руб. компенсации за нарушение ее исключительных прав.