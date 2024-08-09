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Разработчик QR-платежей требует от «Сбера» около 3 млрд рублей

Ведомости

Компания ФИТ, разработавшая сервис бесконтактной оплаты PayQR, требует от Сбербанка 2,9 млрд руб. компенсации за якобы нарушение ее исключительных прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на карточку дела.

В 2016 г. Сбербанк вел с ФИТ переговоры о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества и создал собственную систему, к которой сейчас подключены и другие банки. Иск в арбитражный суд был подан 29 июля, первое заседание запланировано на 11 октября 2024 г.

27 марта 2024 г. «Сбер» и ВТБ на фоне новости о прекращении работы платежного сервиса Samsung Pay в России с 3 апреля напомнили о собственных платежных технологиях, среди которых сервис SberPay NFC и платежные стикеры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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