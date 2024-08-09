Разработчик QR-платежей требует от «Сбера» около 3 млрд рублей
Компания ФИТ, разработавшая сервис бесконтактной оплаты PayQR, требует от Сбербанка 2,9 млрд руб. компенсации за якобы нарушение ее исключительных прав. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на карточку дела.
В 2016 г. Сбербанк вел с ФИТ переговоры о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества и создал собственную систему, к которой сейчас подключены и другие банки. Иск в арбитражный суд был подан 29 июля, первое заседание запланировано на 11 октября 2024 г.