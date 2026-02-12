Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня

30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB пересмотрели прогноз по курсу доллара на конец 2026 г. на 10 руб. По их оценке, на фоне роста цен на металлы американская валюта может стоить порядка 90 руб. вместо 100 руб., которые ожидались в прогнозе от 25 декабря 2025 г. Сдерживающим фактором для роста иностранных валют эксперты также называли улучшение геополитического фона.