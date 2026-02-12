Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня

Ведомости

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 13 февраля на уровне 77,19 руб. Валюта подешевела на 28 руб. относительно предыдущего значения.

Курс евро снизился на 0,76 руб. и достиг 91,71 руб. Юань подешевел на 0,01 руб. и составляет 11,16 руб.

Официальный курс доллара на 12 февраля составляет 77,46 руб., евро – 92,47 руб., юаня – 11,17 руб.

30 января «Ведомости» писали, что аналитики SberCIB пересмотрели прогноз по курсу доллара на конец 2026 г. на 10 руб. По их оценке, на фоне роста цен на металлы американская валюта может стоить порядка 90 руб. вместо 100 руб., которые ожидались в прогнозе от 25 декабря 2025 г. Сдерживающим фактором для роста иностранных валют эксперты также называли улучшение геополитического фона.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь