Мосбиржа будет конкурировать с серым сектором за выплаты комиссий криптобиржам

Ведомости

Граждане сейчас платят около $15 млрд комиссий криптобиржам, работающим за рубежом или в серой зоне в России. Мосбиржа рассчитывает получить часть этой прибыли после легализации крипторынка. Об этом заявил председатель наблюдательного совета площадки Сергей Швецов.

По его словам, как только это будет возможно, биржа начнет конкурировать с серым сектором.

«Если сравнивать нашу прибыль, примерно $1 млрд годовую и вот эти $15 млрд, которые у нас есть шанс частично вернуть в белую зону, это хорошее увеличение доходности инфраструктурных организаций», – подчеркнул Швецов.

23 декабря 2025 г. Банк России подготовил концепцию регулирования криптовалют на рынке и передал предложения по изменению законодательства в правительство. Регулятор готов допустить до операций с ними квалифицированных и неквалифицированных инвесторов на разных условиях. Неквалифицированные инвесторы смогут приобрести наиболее ликвидные криптовалюты при условии прохождения тестирования и в размере не более 300 000 руб. в год через одного посредника.

13 февраля 2026 г. замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что законопроект о регулировании криптовалют в России может быть подготовлен к внесению в Госдуму в ближайшие две недели и внесен на рассмотрение палаты в марте. Он уточнил, что концепция регулирования криптовалют будет дорабатываться с учетом критики и предложений.

