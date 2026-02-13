Газета
Глава РСПП назвал невысокой вероятность снижения ставки ЦБ

Ведомости

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил возможность снижения ключевой ставки Банком России на заседании 13 февраля, назвав эту вероятность невысокой, но существующей. Он заявил об этом ТАСС.

По его словам, консенсусным прогнозом является сохранение ставки на уровне 16% , однако около четверти экспертов допускают ее понижение на 50 базисных пунктов – до 15,5%. Шохин подчеркнул, что инфляция в январе оказалась существенно выше показателей 2019 г., а регулятор проводит параллели с ситуацией того года, когда после повышения НДС также наблюдался ценовой скачок.

По словам главы РСПП, промышленники фиксируют возобновление инвестиций и снижение расходов на обслуживание кредитов при ключевой ставке около 12%. Он выразил надежду, что к концу года удастся выйти на эти показатели.

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку 13 февраля

Экономика

Шохин напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость восстановления экономического роста и инвестиционной активности.

Согласно мнению участников консенсус-прогноза «Ведомостей», на первом в этом году заседании, 13 февраля, совет директоров Банка России оставит ключевую ставку на уровне 16%. Такой прогноз дали 15 из 21 эксперта. Еще пятеро аналитиков ожидают смягчения на 0,5 п. п. до 15,5%. Один эксперт счел равновероятным как снижение до 15,5%, так и сохранение уровня ставки. Усредненный консенсус-прогноз экономистов составляет 15,87%.

