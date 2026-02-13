Глава РСПП назвал невысокой вероятность снижения ставки ЦБ

По его словам, консенсусным прогнозом является сохранение ставки на уровне 16% , однако около четверти экспертов допускают ее понижение на 50 базисных пунктов – до 15,5%. Шохин подчеркнул, что инфляция в январе оказалась существенно выше показателей 2019 г., а регулятор проводит параллели с ситуацией того года, когда после повышения НДС также наблюдался ценовой скачок.