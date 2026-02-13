«Займер» купил у «Киви» по 50% «Таксиагрегатора» и IntellectMoney

Банк будет осуществлять процессинг платежей пользователей IntellectMoney, «Таксиагрегатора» и обслуживание счетов водителей, подключенных к «Таксиагрегатору». Услуги могут запустить в середине этого года. Кроме того, «Евроальянс» сможет кредитовать водителей, подключенных к «Таксиагрегатору», и обслуживать счета клиентов IntellectMoney. Это планируется реализовать до конца текущего года.