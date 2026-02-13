Газета
Финансы

«Займер» купил у «Киви» по 50% «Таксиагрегатора» и IntellectMoney

Ведомости

МКК «Займер» купила у «Киви» по 50% цифрового сервиса «Таксиагрегатор» и платформы приема онлайн-платежей и управления финансами IntellectMoney. Владельцем остальных 50% долей в обоих сервисах останется «Киви».

Сервисы позволят «Займеру» войти в новые сегменты финансового рынка, укрепить позиции на рынках финтех-услуг и цифровых решений для бизнеса. Приобретенные платформы будут способствовать развитию клиентской аудитории материнской компании и ее дочернего банка «Евроальянс».

МКК начнет предоставлять займы водителям, подключенным к «Таксиагретагору», пилотный проект уже запущен. Клиентам «Евроальянса» и пользователям кошелька Qplus будут предлагаться займы на базе «Займера» и МКК «Дополучкино». Запуск услуги ожидается в первом полугодии 2026 г.

Банк будет осуществлять процессинг платежей пользователей IntellectMoney, «Таксиагрегатора» и обслуживание счетов водителей, подключенных к «Таксиагрегатору». Услуги могут запустить в середине этого года. Кроме того, «Евроальянс» сможет кредитовать водителей, подключенных к «Таксиагрегатору», и обслуживать счета клиентов IntellectMoney. Это планируется реализовать до конца текущего года.

В перспективе МКК Seller Capital сможет предложить займы водителям и таксопаркам, подключенным к «Таксиагрегатору». Компания также сможет предложить займы МСБ-мерчантам из числа пользователей IntellectMoney.

20 ноября 2025 г. директор по M&A-сделкам Виталий Комиссаров сообщил о планах «Займера» приобрести по 50% в сервисах «Таксиагрегатор» и IntellectMoney. Суммы сделок не раскрывались.

