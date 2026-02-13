Максимальная ставка по вкладам в рублях среди топ-10 банков упала до 14,49%
Средняя максимальная ставка по вкладам среди топ-10 российских банков в первой декаде февраля снизилась до 14,49% годовых. Об этом свидетельствуют данные Центробанка России.
В третьей декаде января средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 финансовых организаций составляла 14,57% годовых. Во второй декаде показатель равнялся 14,88%, в первой – 15,1%.
Согласно индексу вкладов «Финуслуг» на 13 февраля, средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках сократилась на 0,03 п. п. и составила 12,9%, по трехмесячному вкладу – на 0,09 п. п. до 14,44%. Ставки снизились накануне заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.
По другим вкладам средние ставки не менялись. Средняя ставка по вкладу на полгода в финансовых организациях сохранилась на уровне 14,12% годовых, по вкладам на срок от 1,5 до 3 лет – в диапазоне 10,56–11,46%.
13 февраля совет директоров Центробанка опустил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Такого решения ожидали пятеро из 21 экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». Большинство прогнозировали сохранение ставки, еще один предполагал как сохранение, так и снижение на 0,5 п. п.