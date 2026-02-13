Банк России сохранил курс доллара выше 77 рублей

13 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль сохраняет устойчивость, несмотря на сокращение экспортной выручки нефтяных компаний. Она уточнила, что снижение доходов от нефтяного экспорта частично компенсировано поступлениями от поставок других товаров. В целом привлекательность российской валюты поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой.