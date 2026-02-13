Банк России сохранил курс доллара выше 77 рублей
Банк России установил официальный курс доллара на 14 февраля на уровне 77,19 руб. Стоимость валюты повысилась на 0,64 руб. относительно предыдущего значения.
В то же время евро подешевел на 0,15 руб. до 91,56 руб. Курс юаня снизился на 0,59 руб. до 11,15 руб.
Официальный курс доллара на 13 февраля составляет 77,19 руб., евро – 91,71 руб., юаня – 11,16 руб.
13 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рубль сохраняет устойчивость, несмотря на сокращение экспортной выручки нефтяных компаний. Она уточнила, что снижение доходов от нефтяного экспорта частично компенсировано поступлениями от поставок других товаров. В целом привлекательность российской валюты поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой.