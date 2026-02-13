Набиуллина: рубль сейчас остается стабильным

13 февраля совет директоров Банка России на первом в этом году заседании снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. – до 15,5%. Это шестое подряд решение о смягчении денежно-кредитной политики. Большинство участников консенсус-прогноза «Ведомостей» ожидали сохранения ставки: снижение предполагали пятеро из 21 опрошенного экономиста, еще один допускал оба варианта.