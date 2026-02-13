Газета
Главная / Экономика /

Набиуллина: рубль сейчас остается стабильным

Ведомости

Рубль сохраняет устойчивость, несмотря на снижение экспортной выручки нефтяных компаний. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, сокращение доходов от нефтяного экспорта частично компенсировано поступлениями от поставок других товаров.

«В целом привлекательность рубля сейчас и в перспективе поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой», – отметила глава ЦБ.

13 февраля совет директоров Банка России на первом в этом году заседании снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. – до 15,5%. Это шестое подряд решение о смягчении денежно-кредитной политики. Большинство участников консенсус-прогноза «Ведомостей» ожидали сохранения ставки: снижение предполагали пятеро из 21 опрошенного экономиста, еще один допускал оба варианта.

Набиуллина сообщила, что регулятор стал увереннее в возможности дальнейшего снижения ставки на следующих заседаниях. При этом решения будут приниматься с учетом текущей экономической динамики и инфляционных рисков. Согласно базовому сценарию Банка России, средняя ключевая ставка в 2026 г. составит 13,5–14,5%.

По словам главы ЦБ, за последние годы инфляционные ожидания закрепились на повышенных уровнях. А их снижение будет происходить достаточно медленно, что требует более плавной траектории снижения ключевой ставки. Она должна позволить во втором полугодии вернуть устойчивую инфляцию к уровню 4% и обеспечить сбалансированный экономический рост.

