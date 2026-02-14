ЦБ: накопления россиян достигли 17,1 трлн рублей

В Банке России отметили, что до июня 2025 г. население предпочитало хранить деньги на депозитах из-за высоких ставок, что обеспечило приток ликвидности. Однако во втором полугодии начался обратный процесс – отток наличных, который превысил объемы первого полугодия. Там подчеркнули, что такой всплеск спроса на наличные закономерен на фоне экономического роста.