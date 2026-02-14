ЦБ: накопления россиян достигли 17,1 трлн рублей
Россияне поставили рекорд по хранению наличных: по итогам 2025 г. объем рублевой наличности на руках у населения достиг 17,1 трлн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка.
Годовой прирост составил 4,6%, тогда как в 2024 г. этот показатель практически стоял на месте (всего 0,1%). Параллельно, как сообщалось ранее, впервые за три года вырос и объем наличной валюты – до $92,2 млрд.
Как следует из обзора Банка России, увеличение объема наличных денег в обращении в 2025 г. повлекло за собой отток ликвидности из банковского сектора в размере 1 трлн руб., что существенно превышает показатель предыдущего года (0,2 трлн руб.).
В Банке России отметили, что до июня 2025 г. население предпочитало хранить деньги на депозитах из-за высоких ставок, что обеспечило приток ликвидности. Однако во втором полугодии начался обратный процесс – отток наличных, который превысил объемы первого полугодия. Там подчеркнули, что такой всплеск спроса на наличные закономерен на фоне экономического роста.