В России хуже всего платят ипотеку в Ингушетии, Дагестане и Туве

Ведомости

Жители Ингушетии, Дагестана и Тувы вошли в тройку регионов с наихудшей платежной дисциплиной по ипотечным кредитам. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.

Согласно информации регулятора, доля кредитов с просрочкой в общем объеме выданной ипотеки в Ингушетии составляет 10,4%, в Дагестане – 4,4%, в Туве – 4,2%. В пятерку регионов с самой низкой платежной дисциплиной также вошли Чеченская Республика и Северная Осетия – по 3,6% просроченных кредитов в каждой. Далее в рейтинге расположились Карачаево-Черкесия (2,7%), Кабардино-Балкария (2,08%), Краснодарский край (1,7%), Адыгея (1,3%) и Хакасия (1,2%).

В феврале председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что в 2025 г. цены на жилье в России выросли на 8,7% год к году. По ее словам, активность покупателей возросла из-за ожиданий, что в июле будут ужесточены условия льготной ипотеки.  Банк России считают, что повышенный интерес к жилищным кредитам будет непродолжительным.

