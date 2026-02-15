В России хуже всего платят ипотеку в Ингушетии, Дагестане и Туве

В феврале председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что в 2025 г. цены на жилье в России выросли на 8,7% год к году. По ее словам, активность покупателей возросла из-за ожиданий, что в июле будут ужесточены условия льготной ипотеки. Банк России считают, что повышенный интерес к жилищным кредитам будет непродолжительным.