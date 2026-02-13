Набиуллина: цены на жилье в РФ выросли на 8,7% в 2025 году

«Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Циан» 25 декабря писали, что средняя стоимость вторичного жилья в городах с населением более 500 000 человек по итогам неполного 2025 г. увеличилась в среднем на 8% до 147 000 руб. за 1 кв. м. По данным мониторинга госкомпании Дом.РФ, в начале года крупные банки предлагали кредиты на готовое жилье под 29,4%, к концу 2025 г. этот показатель снизился до 21,2%. Впрочем, напоминают в «Циане», расположенные в тех же местах новостройки, спрос на которые поддерживается за счет льготных программ, за этот же период подорожали на 14%.