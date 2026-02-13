Набиуллина: цены на жилье в РФ выросли на 8,7% в 2025 году
Цены на жилье в России в 2025 г. выросли на 8,7% год к году. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
По ее словам, активность покупателей возросла, так как они ожидали, что в июле будут ужесточены условия льготной ипотеки. В Банке России считают, что повышенный интерес к жилищным кредитам будет непродолжительным.
«Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Циан» 25 декабря писали, что средняя стоимость вторичного жилья в городах с населением более 500 000 человек по итогам неполного 2025 г. увеличилась в среднем на 8% до 147 000 руб. за 1 кв. м. По данным мониторинга госкомпании Дом.РФ, в начале года крупные банки предлагали кредиты на готовое жилье под 29,4%, к концу 2025 г. этот показатель снизился до 21,2%. Впрочем, напоминают в «Циане», расположенные в тех же местах новостройки, спрос на которые поддерживается за счет льготных программ, за этот же период подорожали на 14%.
Среди городов с максимальным ростом цен предложения «Этажи», как и «Циан», называют Ижевск (+11,5%), Севастополь (+12%), а также Пермь (+13,7%), Уфу (+8,5%) и Екатеринбург (+7,7%). Минимальное увеличение стоимости квартир на вторичке компания зафиксировала в Ростове-на-Дону (+1,2%). Единственным городом, где квартиры в готовых домах за год даже подешевели, стал Новокузнецк, отмечают в «Циане». Там цены снизились на 4% до 95 200 руб. за 1 кв. м. По статистике «Авито недвижимости», на 5% до 87 918 руб. На благосостоянии населения крупнейшего города Кузбасса сказываются проблемы в угольной отрасли, объясняют в «Циане». В «Авито недвижимости» также зафиксировали снижение цен предложения в Сочи: на 2% до 300 069 руб. за 1 кв. м.