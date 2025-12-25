Готовое жилье в российских мегаполисах подорожало по итогам года

Сильнее всего, по статистике «Циана», «квадрат» за год подорожал в Ижевске, Севастополе, Санкт-Петербурге и Чебоксарах (на 12–16%): до 109 100, 201 800, 256 300 и 127 000 руб. соответственно. В этих городах резко сократился объем предложения, объясняют в компании. В Ижевске и Чебоксарах, к примеру, на 37 и 41%, что объясняется ростом доходов их жителей. В Севастополе число квартир в продаже снизилось на 23%, в Санкт-Петербурге – на 27%. Представитель «Циана» связывает это с сильным внешним миграционным притоком в первом и с переводом части лотов в сегмент посуточной аренды во втором. В целом во всех крупных городах объем предложения на вторичном рынке уменьшился за год на 19% до 207 000 лотов, подсчитали в этой компании. Это результат активизации спроса во второй половине года, вывода части квартир на рынок аренды и более медленного пополнения экспозиции инвестиционными лотами в домах, сданных в 2024–2025 гг., поясняют там.