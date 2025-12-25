Готовое жилье в российских мегаполисах подорожало по итогам года

Готовое жилье в российских мегаполисах подорожало по итогам годаРост цен на вторичном рынке поддерживается инфляцией и сокращением числа дешевых квартир
Средняя стоимость вторичного жилья в городах с населением более 500 000 человек по итогам неполного 2025 года увеличилась в среднем на 8% до 147 000 руб. за 1 кв. м. Об этом говорится в исследовании компании «Циан». По словам ее представителя, росту цен не помешали даже заградительные ставки по рыночной ипотеке. По данным мониторинга госкомпании Дом.РФ, в начале года крупные банки предлагали кредиты на готовое жилье под 29,4%, сейчас этот показатель снизился до 21,2%. Впрочем, напоминают в «Циане», расположенные в тех же местах новостройки, спрос на которые поддерживается за счет льготных программ, за этот же период подорожали на 14%.
Похожие выводы и у других компаний. По статистике «Авито недвижимости», вторичка в крупных городах за год прибавила 8,1%, достигнув 209 859 руб. за «квадрат». Но, как подчеркивает управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости этой компании Сергей Еремкин, значительный вклад в эти данные вносят Москва и Санкт-Петербург, где сконцентрирована существенная доля таких лотов. При этом в половине рассматриваемых городов годовой рост, по его словам, не превышает 6%, а в среднем по России он составляет 5%.
В «Этажах» говорят о 5,6% (в среднем до 135 900 руб. за 1 кв. м) в городах с населением более 500 000 человек.
Среди дополнительных причин удорожания готового жилья Еремкин называет инфляцию и постепенное снижение ключевой ставки, оказывающее влияние на ожидания участников рынка. Он обращает внимание также на постепенное сокращение доли наиболее доступных предложений на рынке, что также отражается на динамике стоимости метра. Цены выросли, несмотря на снижение продаж на 8% к прошлому году на фоне дорогой рыночной ипотеки, отмечает исполнительный директор «Этажей» Юлия Бочарникова. Она напоминает, что в первом полугодии активность на рынке была совсем слабой, но во второй половине 2025 г. благодаря снижению ставок реализовали часть отложенного спроса.
В целом с июля по ноябрь 2025 г. в крупных городах было продано 219 000 квартир – на 25% больше, чем годом ранее, говорит директор направления вторичной недвижимости «Циана» Александр Гарбузов. По его словам, в условиях сверхдорогой ипотеки продажи поддерживались альтернативными сделками, реализацией готовых лотов в новостройках, а также запуском льготных программ в небольших городах.
Сильнее всего, по статистике «Циана», «квадрат» за год подорожал в Ижевске, Севастополе, Санкт-Петербурге и Чебоксарах (на 12–16%): до 109 100, 201 800, 256 300 и 127 000 руб. соответственно. В этих городах резко сократился объем предложения, объясняют в компании. В Ижевске и Чебоксарах, к примеру, на 37 и 41%, что объясняется ростом доходов их жителей. В Севастополе число квартир в продаже снизилось на 23%, в Санкт-Петербурге – на 27%. Представитель «Циана» связывает это с сильным внешним миграционным притоком в первом и с переводом части лотов в сегмент посуточной аренды во втором. В целом во всех крупных городах объем предложения на вторичном рынке уменьшился за год на 19% до 207 000 лотов, подсчитали в этой компании. Это результат активизации спроса во второй половине года, вывода части квартир на рынок аренды и более медленного пополнения экспозиции инвестиционными лотами в домах, сданных в 2024–2025 гг., поясняют там.
Лидерами по темпам роста цен на готовое жилье в «Авито недвижимости» кроме Чебоксар и Санкт-Петербурга называют Москву и Калининград – там везде 1 кв. м подорожал на 14% (до 121 943, 254 764, 545 770 и 137 512 руб.). Как поясняет Еремкин, в столицах увеличилось число сделок при сокращении доступных лотов. В Чебоксарах, где предложение снизилось на 25%, цены также толкает вверх вымывание дешевых объектов с рынка, отмечает эксперт. А в Калининграде, по его словам, высока покупательская активность. Причина – в инвестиционной привлекательности региона, которая подкрепляется его особым экономическим статусом и туристическим потенциалом, резюмирует Еремкин.
Среди городов с максимальным ростом цен предложения «Этажи», как и «Циан», называют Ижевск (+11,5%), Севастополь (+12%), а также Пермь (+13,7%), Уфу (+8,5%) и Екатеринбург (+7,7%). Минимальное увеличение стоимости квартир на вторичке компания зафиксировала в Ростове-на-Дону (+1,2%). Единственным городом, где квартиры в готовых домах за год даже подешевели, стал Новокузнецк, отмечают в «Циане». Там цены снизились на 4% до 95 200 руб. за 1 кв. м. По статистике «Авито недвижимости», на 5% до 87 918 руб. На благосостоянии населения крупнейшего города Кузбасса сказываются проблемы в угольной отрасли, объясняют в «Циане». В «Авито недвижимости» также зафиксировали снижение цен предложения в Сочи: на 2% до 300 069 руб. за 1 кв. м.
Динамика стоимости сделок на вторичном рынке крупных городов была более неоднородной, отмечают в «Этажах». В среднем по городам с населением от 500 000 человек 1 кв. м за год прибавил 7,6%, но разрыв между городами очень велик, отмечает Бочарникова. К примеру, в Севастополе жилье по итогам продаж подорожало на 36,4% до 173 082 руб. за 1 кв. м, что эксперт связывает с высокой активностью инвесторов, которых обычно интересуют маленькие лоты. Цена у них выше, чем у больших квартир, напоминает она. А вот в Хабаровске и Краснодаре вторичка, наоборот, подешевела на 7,2% (до 110 925 руб. за «квадрат») и 7,1% (до 103 204 руб.) из-за конкуренции с первичным рынком, продолжает Бочарникова. В первом действует дальневосточная ипотека, а второй находится в топе российских городов по объемам строительства, напоминает она.