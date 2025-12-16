Новая Москва стала лидером по росту цен на новостройки в столичном регионе

Новая Москва стала лидером по росту цен на новостройки в столичном регионеКвартиры в строящихся там домах подорожали за год более чем на четверть
Средняя стоимость новостроек в новой Москве по итогам сделок в ноябре достигла 307 510 руб. за 1 кв. м, по данным системы мониторинга и аналитики недвижимости BnMap.pro. По словам ее представителя, за месяц квадрат там подорожал на 12,2%, а за год – на 26,4%. Таким образом, эта локация в текущем году стала лидером по темпам роста цен в столичном регионе. Для сравнения: стоимость квартир в строящихся домах старой Москвы увеличилась на 9,1% за месяц и на 11,9% с ноября 2024 г. до 549 892 руб. за 1 кв. м, первичное жилье Подмосковья прибавило в цене 2,5 и 1,1% соответственно (до 213 100 руб.).
В прошлом ноябре на первом месте была старая Москва – там проданный метр по отношению к аналогичному месяцу 2023 г. подорожал на 17,7%, указывают в BnMap.pro, тогда как в новой Москве и Подмосковье динамика составила лишь 3,6 и 8,7%.
Цены в новостройках новой Москвы действительно растут быстрее всего, подтверждает компания «Циан». По ее статистике, стоимость 1 кв. м в строящихся там домах по итогам сделок увеличилась в среднем на 9% к октябрю 2025 г. и на 25% по отношению к ноябрю 2024 г. до 306 300 руб. В старых границах Москвы реализованный метр (без учета элитных объектов) прибавил 4 и 5% до 479 700 руб., в Московской области – 3 и 11% до 214 900 руб. В целом в Московском регионе цены выросли на 4% за месяц и на 9% за год до 345 900 руб. за квадрат, говорит главный аналитик «Циана» Алексей Попов.
При этом в предложении стоимость первичного жилья сильнее увеличилась именно в старой Москве – на 26,5% до 798 000 руб. за 1 кв. м, говорит партнер Est-a-tet Владимир Моребис. Максимальную динамику, по его словам, продемонстрировал премиальный сегмент: +20,1% до 955 800 руб. за квадрат. При этом в сделках такие новостройки подорожали на 31,2% до 1,1 млн руб., указывает представитель BnMap.pro. По данным Est-a-tet, в ноябре застройщики предлагали квартиры в строящихся домах новой Москвы в среднем по 322 100 руб. за 1 кв. м. Это на 22,7% больше, чем было годом ранее.
В Московской области средневзвешенная цена предложения составила 226 300 руб. Годовая динамика здесь была более умеренной – 12,9%, отмечает Моребис. В среднем по рынку Московского региона стоимость новостроек от девелоперов выросла на 25% до 380 100 руб., говорит Попов.
По его словам, такими темпами первичное жилье дорожало в период действия программы массовой льготной ипотеки: в 2021 г. показатель составил 29%, в 2020 г. – 21%. Такая ситуация обусловлена прежде всего изменением структуры предложения – усилением позиций более дорогих сегментов в целом по Московскому региону и сокращением предложения массового жилья, объясняет Моребис. В старых границах столицы уже более половины всего рынка занимает бизнес-класс, соглашается Попов.
По его словам, больше нетипового жилья стало и в новой Москве. Высокая стоимость земли и удорожание себестоимости строительства влияют на экономику проектов, поэтому новые жилые комплексы чаще выходят в сегменте бизнес-класса и выше, отмечает коммерческий директор компании «Главстрой регионы» Алексей Артошин.
Усложнение архитектурных концепций дорогих ЖК также сказывается на метре, добавляет вице-президент по маркетингу и связям с общественностью ГК «Гранель» Михаил Царев.
Кроме того, по словам Попова, на цены влияет и комиссия за субсидирование семейной ипотеки или за рассрочку. При этом в новой Москве это влияние даже выше, чем в более дорогих проектах внутри МКАД, объясняет эксперт. Как отмечает руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба, в этом регионе стоимость лотов позволяет использовать семейную ипотеку на большую часть суммы сделки. Стоимость 1 кв. м здесь на 30–40% ниже, чем у проектов со схожими характеристиками в других районах Москвы, соглашается директор блока продаж жилой недвижимости ГК «А101» Владимир Колесников. Как следствие, всплеск активности покупателей в преддверии ужесточения условий госпрограммы был более ощутимым на новой территории. Его, как отмечает Колесников, в том числе подпитывал переток спроса из старой Москвы.
Многие покупатели, ранее ориентированные на покупку жилья в границах МКАД, в силу бюджетных ограничений делают выбор в пользу новостроек в новой Москве, говорит директор департамента продаж Sezar Group Денис Демьяненко. Спрос идет за комфорт-классом: в столице этот сегмент сокращается, а в других местах Московского региона таких проектов по-прежнему много, констатирует Царев.
Росту продаж, а значит, и цен способствует и активное развитие инфраструктуры в новой Москве, утверждает и. о. заместителя генерального директора по продажам и digital-маркетингу MR Артур Кулешов. Строительство Троицкой линии метро в качестве фактора увеличения стоимости жилья называет и Попов. Стимулирует цены и рост стадии готовности новостроек в новой Москве, а также сокращение предложения, говорит Демьяненко. При этом, по словам Кулешова, первичное жилье в Подмосковье стоит еще дешевле, но там нет московской прописки, а инфраструктура и транспорт хуже. Поэтому и рост стоимости новостроек там более умеренный, резюмирует эксперт.