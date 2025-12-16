Новая Москва стала лидером по росту цен на новостройки в столичном регионе

Кроме того, по словам Попова, на цены влияет и комиссия за субсидирование семейной ипотеки или за рассрочку. При этом в новой Москве это влияние даже выше, чем в более дорогих проектах внутри МКАД, объясняет эксперт. Как отмечает руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба, в этом регионе стоимость лотов позволяет использовать семейную ипотеку на большую часть суммы сделки. Стоимость 1 кв. м здесь на 30–40% ниже, чем у проектов со схожими характеристиками в других районах Москвы, соглашается директор блока продаж жилой недвижимости ГК «А101» Владимир Колесников. Как следствие, всплеск активности покупателей в преддверии ужесточения условий госпрограммы был более ощутимым на новой территории. Его, как отмечает Колесников, в том числе подпитывал переток спроса из старой Москвы.