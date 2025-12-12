Газета
Главная / Недвижимость /

Почти все офисы в Москве продаются в рассрочку

Это рискованный инструмент, но он позволяет поддерживать продажи при высоких ставках
Мария Асиновская
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Портер / Ведомости

Рассрочка стала стандартной моделью покупки офисов на рынке коммерческой недвижимости Москвы, утверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты. В 2025 г. доля сделок с использованием этого инструмента достигла 90%, а при продаже площадей блоками она вплотную приблизилась к 100%, говорится в исследовании CORE.XP. Почти все девелоперы, которые сегодня возводят бизнес-центры на продажу, либо уже предоставляют рассрочку, либо формируют такие условия для предстоящих транзакций, отмечает представитель компании. Случаи, когда застройщики ее не предлагают, крайне редки. Как правило, это могут позволить себе компании с сильной финансовой позицией, низкой долговой нагрузкой или полностью распроданными первыми очередями в комплексах, высокая скорость продаж в которых позволяет обходиться без дополнительных стимулов.

Эту информацию подтверждают и другие участники рынка. По данным Invest7, возможность поэтапных платежей сегодня есть у 99% девелоперов. Исключение составляют лишь единичные проекты, например строящиеся под под запрос конкретных компаний штаб-квартиры, говорит руководитель офисного департамента этой фирмы Ксения Харкевич. По ее словам, формально такие сделки не считаются как рассрочки, однако речь все равно идет о их поэтапной реализации. Партнер Bright Rich | Corfac International Сигуш Бабоян согласна: практически у всех застройщиков действуют программы рассрочек на приобретение площадей в новых объектах. Это понятный для них инструмент, подчеркивает эксперт, так как существенная часть девелоперов бизнес-центров изначально специализировалась на жилье.

