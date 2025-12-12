Почти все офисы в Москве продаются в рассрочку

Рассрочка стала стандартной моделью покупки офисов на рынке коммерческой недвижимости Москвы, утверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты. В 2025 г. доля сделок с использованием этого инструмента достигла 90%, а при продаже площадей блоками она вплотную приблизилась к 100%, говорится в исследовании CORE.XP. Почти все девелоперы, которые сегодня возводят бизнес-центры на продажу, либо уже предоставляют рассрочку, либо формируют такие условия для предстоящих транзакций, отмечает представитель компании. Случаи, когда застройщики ее не предлагают, крайне редки. Как правило, это могут позволить себе компании с сильной финансовой позицией, низкой долговой нагрузкой или полностью распроданными первыми очередями в комплексах, высокая скорость продаж в которых позволяет обходиться без дополнительных стимулов.