Средний размер выданных потребкредитов сократился на 17% в январе
Средний размер выданных потребительских кредитов в январе снизился на 17% относительно декабря 2025 г. и достиг 150 800 руб. Средний чек потребкредита в январе вырос на 24,9% в годовом выражении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования самый большой средний размер выданных потребкредитов в январе зафиксирован в Москве (268 500 руб.), Санкт-Петербурге (228 200 руб.), Московской области (200 000 руб.), Татарстане (182 400 руб.) и Тюменской области с ХМАО и ЯНАО (175 500 руб.).
Наиболее серьезное сокращение среднего чека потребкредита среди 30 регионов РФ – лидеров по объему их выдачи за месяц по сравнению с декарем показали Воронежская (-29,7%), Саратовская (-28,8%), Тульская (-28,3%), Оренбургская (-26%) и Омская (-24,8%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер потребкредита упал на 17,2% и 10,8% соответственно.
22 января «Ведомости» писали, что Банк России планирует значительно снизить регуляторную нагрузку на банки при работе с небольшими целевыми потребительскими кредитами. С 1 октября 2026 г. у кредитных организаций появится возможность не контролировать целевое использование ссуд, если их совокупный объем на одного заемщика не превышает 1 млн руб.
В пояснительной записке к проекту указания регулятор отметил, что контроль за небольшими кредитами часто оказывается нецелесообразным из-за отсутствия повышенного кредитного риска. Административные и операционные затраты банков на проверку документов по таким займам нередко сопоставимы или даже превышают потенциальные риски. В то же время требования к оценке кредитоспособности заемщиков на этапе выдачи кредита полностью сохраняются.