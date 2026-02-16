Средний размер выданных потребкредитов сократился на 17% в январе

В пояснительной записке к проекту указания регулятор отметил, что контроль за небольшими кредитами часто оказывается нецелесообразным из-за отсутствия повышенного кредитного риска. Административные и операционные затраты банков на проверку документов по таким займам нередко сопоставимы или даже превышают потенциальные риски. В то же время требования к оценке кредитоспособности заемщиков на этапе выдачи кредита полностью сохраняются.