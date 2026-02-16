Чистая прибыль БСПБ по РСБУ в январе сократилась на 29,4%
Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) по РСБУ в январе 2026 г. снизилась на 29,4% относительно такого же периода 2025 г. и составила 3,6 млрд руб.
Рентабельность капитала (ROE) за январь составила 19,7%. Выручка сократилась на 15% и достигла 6,9 млрд руб. Чистый процентный доход снизился на 11,7% до 5,8 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос на 6,7% и составил 0,9 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 27,6% и достигли 1,9 млрд руб.
На 1 февраля кредитный портфель до вычета резервов составил 952,1 млрд руб. (+1,5% в месячном выражении). С начала года корпоративный кредитный портфель возрос на 1,7% до 748,7 млрд руб. Розничный кредитный портфель вырос на 0,8% и достиг 203,3 млрд руб. На 1 февраля уровень просроченной задолженности составил 1,6%. и не изменился с 1 января. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности достиг 180,6%. против 182,7% на 1 января.
Средства клиентов за месяц увеличились на 0,1% до 875,4 млрд руб. Средства корпоративных клиентов выросли с начала года на 2,4% и достигли 374,3 млрд руб. Средства розничных клиентов сократились на 1,5% и составили 501 млрд руб.
26 января БСПБ представил результаты по итогам 2025 г. Чистая прибыль банка по РСБУ без учета событий после отчетной даты снизилась на 22% по сравнению с 2024 г. до 39,7 млрд руб. ROE за год составила 19,1%. Выручка увеличилась на 2,5% и достигла 96,6 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 5,9% до 74,4 млрд руб. Чистый комиссионный доход возрос на 3,1% до 12 млрд руб.