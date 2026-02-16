Газета
Главная / Финансы /

ФАС выдала предупреждение Россельхозбанку за условия по льготной ипотеке

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение АО «Россельхозбанк» за введние обязательного условия при выдаче льготных кредитов, сообщило надзорное ведомство.

Банк установил в рамках госпрограммы «Сельская ипотека» обязательное условие – нужно выбрать подрядную организацию только из числа включенных в рекомендуемый перечень. ФАС усмотрела в этих действиях ограничение конкуренции и нарушение антимонопольного законодательства.

Служба предупредила Россельхозбанк, что ему необходимо отметить обязательное условие и удалить информацию о нем с сайта, а также исключить подобную практику в будущем. Срок исполнения предупреждения составляет 10 календарных дней. В случае его неисполнения ФАС возбудит антимонопольное дело в отношении банка.

6 ноября 2025 г. ФАС признала рекламу Альфа-банка ненадлежащей. Ролик показывался по телевидению и содержал информацию о снятии наличных без комиссии с дебетовой карты организации.

