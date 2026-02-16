ФАС выдала предупреждение Россельхозбанку за условия по льготной ипотеке

Служба предупредила Россельхозбанк, что ему необходимо отметить обязательное условие и удалить информацию о нем с сайта, а также исключить подобную практику в будущем. Срок исполнения предупреждения составляет 10 календарных дней. В случае его неисполнения ФАС возбудит антимонопольное дело в отношении банка.