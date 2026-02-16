ФАС выдала предупреждение Россельхозбанку за условия по льготной ипотеке
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение АО «Россельхозбанк» за введние обязательного условия при выдаче льготных кредитов, сообщило надзорное ведомство.
Банк установил в рамках госпрограммы «Сельская ипотека» обязательное условие – нужно выбрать подрядную организацию только из числа включенных в рекомендуемый перечень. ФАС усмотрела в этих действиях ограничение конкуренции и нарушение антимонопольного законодательства.
Служба предупредила Россельхозбанк, что ему необходимо отметить обязательное условие и удалить информацию о нем с сайта, а также исключить подобную практику в будущем. Срок исполнения предупреждения составляет 10 календарных дней. В случае его неисполнения ФАС возбудит антимонопольное дело в отношении банка.
6 ноября 2025 г. ФАС признала рекламу Альфа-банка ненадлежащей. Ролик показывался по телевидению и содержал информацию о снятии наличных без комиссии с дебетовой карты организации.