АСВ направит на расчеты с кредиторами банка «Таврический» еще 1,26 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 1,26 млрд руб. на расчеты с кредиторами банка «Таврический». Выплаты начнутся 25 февраля.
Требования кредиторов, отнесенных к первой очереди и внесенных в соответствующий реестр, будут удовлетворены на 30,87%. Общий объем требований этой категории составляет 68 млрд руб. Увеличение процента достигнуто благодаря поступлениям в конкурсную массу банка денег, полученных при частичной выплате купонного дохода по облигациям.
21 января АСВ начало первый этап расчетов с кредиторами банка «Таврический». Размер выплат составил почти 20 млрд руб. Требования кредиторов первой очереди были удовлетворены на 29,15%. Агентство заверило, что по итогам анализа финансового состояния кредитной организации обязательства перед кредиторами первой очереди будут погашены полностью.
15 октября 2025 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банк «Таврический» банкротом. В сентябре того же года Центробанк отозвал лицензию кредитной организации из-за отсутствия перспектив дальнейшей реализации модели санации. Регулятор пояснил, что необходимость отзыва лицензии возникла на основании п. 1, 2 ч. 2 ст. 20 закона «О банках и банковской деятельности», так как банк полностью утратил собственный капитал.
Банк «Таврический» основан в 1993 г. в Санкт-Петербурге. В конце 2014 г. он стал испытывать проблемы с ликвидностью. На фоне этого санатором был выбран банк МФК, предложивший наиболее выгодные финансовые условия для санации. Финансовое оздоровление должно было завершиться к 1 июля 2035 г.