Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

АСВ направит на расчеты с кредиторами банка «Таврический» еще 1,26 млрд рублей

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 1,26 млрд руб. на расчеты с кредиторами банка «Таврический». Выплаты начнутся 25 февраля.

Требования кредиторов, отнесенных к первой очереди и внесенных в соответствующий реестр, будут удовлетворены на 30,87%. Общий объем требований этой категории составляет 68 млрд руб. Увеличение процента достигнуто благодаря поступлениям в конкурсную массу банка денег, полученных при частичной выплате купонного дохода по облигациям.

21 января АСВ начало первый этап расчетов с кредиторами банка «Таврический». Размер выплат составил почти 20 млрд руб. Требования кредиторов первой очереди были удовлетворены на 29,15%. Агентство заверило, что по итогам анализа финансового состояния кредитной организации обязательства перед кредиторами первой очереди будут погашены полностью.

15 октября 2025 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банк «Таврический» банкротом. В сентябре того же года Центробанк отозвал лицензию кредитной организации из-за отсутствия перспектив дальнейшей реализации модели санации. Регулятор пояснил, что необходимость отзыва лицензии возникла на основании п. 1, 2 ч. 2 ст. 20 закона «О банках и банковской деятельности», так как банк полностью утратил собственный капитал.

Банк «Таврический» основан в 1993 г. в Санкт-Петербурге. В конце 2014 г. он стал испытывать проблемы с ликвидностью. На фоне этого санатором был выбран банк МФК, предложивший наиболее выгодные финансовые условия для санации. Финансовое оздоровление должно было завершиться к 1 июля 2035 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте