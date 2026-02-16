АСВ направит на расчеты с кредиторами банка «Таврический» еще 1,26 млрд рублей

Банк «Таврический» основан в 1993 г. в Санкт-Петербурге. В конце 2014 г. он стал испытывать проблемы с ликвидностью. На фоне этого санатором был выбран банк МФК, предложивший наиболее выгодные финансовые условия для санации. Финансовое оздоровление должно было завершиться к 1 июля 2035 г.