Банк России установил курс доллара ниже 77 рублей

13 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что рубль сохраняет устойчивость, несмотря на снижение экспортной выручки нефтяных компаний. По его словам, сокращение доходов от нефтяного экспорта частично компенсируют поступления от поставок других товаров. В целом привлекательность российской валюты поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой.