Банк России установил курс доллара ниже 77 рублей

Центробанк России понизил официальный курс доллара на 17 февраля на 0,57 руб. относительно предыдущего значения. Стоимость американской валюты составит 76,62 руб.

Евро подешевел на 0,52 руб. и достиг 91,04 руб. Курс юаня уменьшился на 0,07 руб. до 11,09 руб.

13 февраля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что рубль сохраняет устойчивость, несмотря на снижение экспортной выручки нефтяных компаний. По его словам, сокращение доходов от нефтяного экспорта частично компенсируют поступления от поставок других товаров. В целом привлекательность российской валюты поддерживается бюджетным правилом и проводимой денежно-кредитной политикой.

