РСА готовит уточнения в законодательство из-за сверхвыплат по ОСАГО

По этому вопросу РСА ведет диалог с Банком России, представителями власти и страховыми компаниями для разработки более полного проекта законодательства, учитывающего интересы всех сторон. В РСА выразили надежду, что предложенные изменения помогут создать более понятный механизм действий для всех участников процесса: как при проведении ремонта, так и при выплате. Это, в свою очередь, позволит изменить судебную практику, так как в настоящее время суды не учитывают текущие изменения в законодательстве и обстоятельствах, что приводит к выплатам сверх лимита.