РСА готовит уточнения в законодательство из-за сверхвыплат по ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) работает над изменениями в законодательстве, связанными с выплатами по ОСАГО. Это связано с тем, что многие страховщики сталкиваются с необходимостью выплачивать компенсации сверх установленного лимита. Об этом рассказал союз.
Тенденция к взыскиванию выплат по ОСАГО сверх лимита за «железо» наблюдается в последнее время практически у всех страховщиков, говорится в сообщении РСА. Так, «Т-страхование» оспаривает в Конституционном суде нормы по ОСАГО, считая несправедливым текущий регламент ремонта и практику взыскания убытков сверх лимита. РСА отмечает рост числа споров между страховыми компаниями и автовладельцами. Это особенно актуально для страховщиков, сталкивающихся с трудностями при организации ремонта автомобилей на технических станциях по направлению.
Закон требует от страховщиков выполнения обязательства, которое может быть невыполнимым, так как не всегда существует станция, способная отремонтировать конкретный автомобиль. Из-за этого споры часто приводят к судебным разбирательствам, где решения о выплатах могут превышать установленный законом лимит по ОСАГО, отметили эксперты союза. Кроме того, в законе отсутствуют четкие указания для страховщиков о действиях в случае невозможности ремонта или его несостоявшегося завершения.
По этому вопросу РСА ведет диалог с Банком России, представителями власти и страховыми компаниями для разработки более полного проекта законодательства, учитывающего интересы всех сторон. В РСА выразили надежду, что предложенные изменения помогут создать более понятный механизм действий для всех участников процесса: как при проведении ремонта, так и при выплате. Это, в свою очередь, позволит изменить судебную практику, так как в настоящее время суды не учитывают текущие изменения в законодательстве и обстоятельствах, что приводит к выплатам сверх лимита.
Эксперты союза предупреждают, что если количество таких выплат увеличится, что сейчас наблюдается в судебной практике, то, с одной стороны, потребители получат больше в некоторых случаях, но с другой – это неизбежно приведет к увеличению стоимости полисов ОСАГО для всех автовладельцев. Это связано с тем, что в рамках действующего законодательства существует определенный тариф и лимит выплат, и при их росте стоимость страховки также будет увеличиваться.
«Т-страхование» 16 февраля обратилось в Конституционный суд с жалобой на нормы закона об ОСАГО, которые позволяют судам взыскивать со страховщиков полную рыночную стоимость ремонта автомобиля сверх установленного лимита в 400 000 руб.: сложившаяся правоприменительная практика нарушает баланс интересов участников процесса.
«Ведомости» писали, что «Т-страхование» видит проблему в тех пунктах закона об ОСАГО, которые регулируют максимальную выплату за вред автомобилю, регламентируют порядок ремонта, его организацию (направление, сроки, СТО, доплаты) и ответственность за нарушение соответствующих обязательств. Текущее толкование судами этих норм, считают в «Т-страховании», не соответствует Конституции, в частности ст. 15 (ч. 1 и 2), 17 (ч. 1 и 3), 18, 45, 55 и 75.1.